BR-040 passa por obras noturnas próximas ao Alphaville até sábado (26/7)

A partir desta quarta-feira (23) até sábado (26), a BR 040 vai passar por intervenções noturnas no pavimento do viaduto localizado no km 563, na região do Alphaville, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a concessionária EPR Via Mineira, as obras fazem parte do cronograma de melhorias do primeiro ano de concessão da rodovia, que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora.

Durante a execução dos serviços, as pistas principais da rodovia permanecerão liberadas nos dois sentidos, mas haverá interdições pontuais nas alças de acesso ao viaduto, com orientação de trânsito e sinalização, segundo a EPR.

Rotas indicadas

Confira as rotas indicadas pela EPR Via Mineira:

Sentido Sul (Belo Horizonte para Juiz de Fora): motoristas que desejarem acessar a BR-356 ou retornar para BH devem seguir até o km 567, nas proximidades do Topo do Mundo/Brumadinho, onde será possível realizar o retorno.

Sentido Norte (Juiz de Fora para Belo Horizonte): para quem pretende retornar no sentido Juiz de Fora, a manobra deve ser feita no km 559, nas imediações do condomínio Miguelão.

A EPR Via Mineira reforçou que as intervenções ocorrem no período noturno, justamente para reduzir os impactos no tráfego, e fazem parte de uma série de obras previstas para o trecho concedido da BR-040.

