BH terá vacinação contra a gripe neste domingo

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) imunizará a população gratuitamente neste domingo (27/6). A vacina contra a gripe será aplicada das 9h às 14h nas Regionais Centro-Sul, Leste, Oeste e Venda Nova. A imunização acontecerá em postos definidos pela PBH. Poderão receber a dose pessoas a partir de 6 meses de idade, desde que não tenham sido vacinadas neste ano.

Para ser vacinado, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. Cabe destacar que o imunizante é trivalente e protege contra três tipos de vírus: H1N1, H3N2 e influenza B.

A vacinação ocorrerá durante a programação do BH Mais Feliz. Além do agente imunizante, serão oferecidas outras ações de saúde à população, como aferição de dados vitais (pressão arterial e glicemia capilar), aula de Lian Gong, e avaliações e orientações sobre saúde bucal. Tais ações, porém, podem variar de acordo com cada regional.

“Realizar a ação em um domingo facilita o acesso de quem trabalha durante todo o dia e ainda não conseguiu ir a um ponto de vacinação para receber a dose anual contra a gripe. Esse momento de lazer também é uma oportunidade de garantir proteção”, ressalta o diretor de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Paulo Roberto Lopes Corrêa.

Endereços da vacinação contra a gripe

Centro-Sul

Estacionamento do Centro de Saúde Padre Tarcísio

Rua Coronel Jorge Davis, 500 – Bairro São Lucas Leste

Praça Che Guevara

Rua Alair Pereira da Silva, 100 – Bairro Taquaril Oeste

Praça Padre José Luiz

Rua Lagoa da Prata – Bairro Salgado Filho Venda Nova

Praça Manoel Batista Baia

Encontro das ruas Maria Luiza Lara, José Félix Martins e Pedro Rocha Possas – Bairro Mantiqueira

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia