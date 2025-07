BH: parque recebe o maior encontro de carros antigos neste domingo

O Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, será palco do maior encontro de carros antigos de Minas Gerais neste domingo (20/7), a partir das 10h. O evento promete transformar o local em uma verdadeira celebração do antigomobilismo, com atrações que vão muito além dos automóveis: música ao vivo, gastronomia variada, cerveja artesanal e diversão para toda a família. A entrada é gratuita até as 11 horas e, após esse horário, os ingressos custam a partir de R$ 20.

Organizado pela Garage Rock Beer, o encontro é uma extensão do já conhecido "Garagem da Orla", que ocorre na Lagoa da Pampulha. Com o sucesso das edições anteriores, o projeto foi ampliado e ganhou novos formatos, como o "Garagem Rock Bier" na Milton Campos. Agora, o evento chega ao Parque das Mangabeiras com uma estrutura ainda maior e uma expectativa ousada: receber mais de 10 mil pessoas em um único dia.

Segundo Felipe Vogel, produtor de eventos e idealizador da iniciativa, a escolha do Parque das Mangabeiras não foi por acaso. "Queríamos um espaço que permitisse ampliar a nossa proposta".

Paixão sobre rodas

Para os apaixonados por clássicos sobre quatro (e duas) rodas, o encontro promete ser uma verdadeira viagem no tempo. Estarão presentes mais de 180 veículos antigos, entre carros e motos, fruto da parceria com alguns dos principais clubes especializados do estado: Comando Bravo, CAF BH Aircooleds, que trará Fuscas, Kombis, Brasílias e outros modelos refrigerados a ar, além das motocicletas do Niners Moto Club.

Carros antigos em encontro Reprodução/Fernando Alves

A exposição dos veículos é rotativa e aberta a todos os interessados, mas com vagas limitadas. "A recomendação é ter paciência. São muitos carros e muita gente querendo participar, então organizamos uma exposição dinâmica, com entrada e saída de veículos ao longo do dia", pontua Vogel. A curadoria é feita em parceria com os clubes, garantindo a qualidade e a diversidade das raridades expostas.

A trilha sonora do evento também promete agradar. Três bandas se apresentarão ao vivo no palco principal, trazendo o melhor do rock nacional e internacional: RockField, Harley Queen e Super Máquina. Os shows acontecerão ao longo do dia, animando a festa com clássicos de diferentes décadas.

A estrutura também contará com uma praça de alimentação completa, com 15 estações gastronômicas oferecendo opções para todos os gostos. O chope artesanal ficará por conta da Krug Bier, conhecida por sua qualidade e variedade. E para as famílias com crianças, um espaço kids foi montado com atrações pensadas especialmente para entreter os pequenos com segurança e diversão.

A ideia é repetir a fórmula de sucesso com frequência. "Já fizemos uma edição na Milton Campos há dois meses e queremos continuar com esse calendário, com eventos a cada dois meses, exceto no período de chuvas no fim e início do ano", afirma.

