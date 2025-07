Confira a agenda gastronômica do fim de semana (19 e 20/7) em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Festas com culinárias de cantos opostos do mundo e eventos especiais para amantes de vinho e cerveja estão previstos no calendário belo-horizontino neste fim de semana (19 e 20/7). Com tanta variedade de programas, que agradam gregos e troianos, não tem desculpa para ficar em casa. Confira, a seguir, os eventos gastronômicos que vão movimentar a cidade.

Gastronomia para todos

O tradicional fígado com jiló está no cardápio do evento Rango y Rolé Cristina Misk Truck/Divulgação

O festival Rango y Rolê, que será realizado no sábado (19/7), no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de BH, vai reunir 20 estabelecimentos gastronômicos, além de uma aula na cozinha. A chef Beth Coutinho, semifinalista do Masterchef+ 2022, vai preparar uma “galinhada afro-mineira”, com arroz, frango, gengibre, leite de coco, açafrão, farofa de amendoim e banana-da-terra dourada na manteiga e, além de assistir ao preparo e aprender essa receita, o público poderá degustá-la.

O “time de gastronomia” do evento será composto por oito barracas, dois food trucks e 10 vendedores ambulantes de pipoca, churros, maçã do amor, quitutes, cachorro-quente, doces, suco natural, café, algodão doce e balas.

De opções de pratos, é possível encontrar o angu à baiana, disco de carne e peixe frito do BarZão; cuscuz com banana-da-terra e picles de maxixe do Mama Café; pastel de costelinha com barbecue do Gastrô Pastelaria; o clássico fígado com jiló feito no Cristina Misk Truck, entre outros. Os preços dos pratos variam entre R$ 10 e R$ 30.

Serviço

19 de julho (sábado)

Das 11h às 22h

Rua Conselheiro Rocha, 1605, Vila Dias, Santa Tereza (em frente ao Bar do Chico)

Entrada gratuita

Festa peruana

Pratos tradicionais serão servidos na Festa Peruana Festa Peruana de Belo Horizonte/Divulgação

A Região da Savassi vai receber, no domingo (20/7), o melhor da cultura e gastronomia peruana. O Peru é referência no mundo da alta gastronomia, com casas e chefs reconhecidos em listas dos melhores do mundo. Além de experimentar comidas típicas, o público vai ter a oportunidade de aprender, com uma oficina, a cozinhar um prato peruano.

Serviço

20 de julho (domingo)

Das 10h às 20h

Entre o cruzamento da Avenida Getúlio Vargas e da Cristóvão Colombo, na Savassi

Entrada franca mediante retirada de ingressos pelo site

Amantes da cerveja

O Mercado de Origem vai reunir amantes de cerveja neste fim de semana BS Fotografias/Divulgação

No sábado (19/7), no Mercado de Origem, apaixonados por cerveja vão se reunir em um evento que é a cara deles. O Encontro Cervejeiro vai reunir 40 rótulos da bebida para o público degustar ao lado de comidas servidas em restaurantes de culinárias diversas.

Serviço

19 de julho (sábado)

A partir de 16h

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos d'Água

Entrada gratuita

Combinação ideal

Nada melhor que um vinho nesse friozinho. E melhor ainda se for possível degustar opções diversas de vinhos nacionais e internacionais. Esse é o foco do evento Vinho, Blues e Rock na Praça, que será realizado no sábado (19/7), na Praça José Mendes Junior. Lá, os vinhos serão vendidos em taças ou garrafas, a partir de R$ 69,90.

Para harmonizar, serão servidas também tábuas de queijos e frios.

Serviço

19 de julho (sábado)

Das 12h às 20h

Praça José Mendes Junior, Savassi

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso pelo site

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino