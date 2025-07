No emaranhado de influências astrológicas que envolvem o mercúrio retrógrado, quando o planeta parece “andar para trás”, os efeitos práticos se refletem em pequenas crises do dia a dia.

As comunicações emperram, os planos sofrem revisões e a ansiedade bate à porta. Mas, em vez de se render ao caos, dá para explorar o caminho do cuidado emocional através da alimentação e dos chás. Saiba como criar uma rotina que fortaleça o equilíbrio interno e suavize as turbulências astrais.

Por que a nutrição emocional faz diferença

Mercúrio retrógrado costuma ser sinônimo de estresse: mensagens se perdem, prazos mudam, tecnologia falha. E esse cenário pressiona nossa mente e emoções.

A nutrição emocional se apresenta como um suporte sutil: elementos presentes nos alimentos, fitonutrientes, vitaminas, minerais e compostos bioativos, atuam como agentes reguladores do humor e sono e da capacidade de lidar com contratempos.

3 chás que acalmam e equilibram

Além de nutrir o corpo, alguns ingredientes promovem tranquilidade e concentração, reduzindo a urgência emocional típica desse período. Veja a seguir, uma lista de chás calmantes.

1. Chá de camomila com lavanda

Uma versão simples, porém eficaz: flores secas de camomila e um toque de lavanda. A camomila contém apigenina, substância que estimula receptores cerebrais ligados ao relaxamento. A lavanda complementa com seu aroma suave, ajudando no sono e na redução de tensões musculares.

Modo de preparo:

ferva 200ml de água, apague o fogo, acrescente 1 colher (chá) de camomila e meia colher (chá) de lavanda; deixe em infusão por cerca de 7 minutos; coe, adoce a gosto (mel ou agave, se desejar) e beba entre as refeições.

2. Chá de maracujá com hortelã

O maracujá apresenta alcaloides leves, como a passiflorina, que atuam como ansiolíticos naturais. A hortelã adiciona leve frescor, ajuda na digestão e reforça o relaxamento.

Modo de preparo:

ferva 200ml de água com 1 colher (chá) de casca ou folhas de maracujá e 1 colher (chá) de hortelã; abafe por 5 a 8 minutos e coe e beba em doses mornas logo antes de deitar ou ao longo da tarde.

3. Chá de valeriana com tília

Ideal para quem sente insônia ou agitação interna. A valeriana é reconhecida por sua ação sedativa leve; a tília potencializa esse efeito e traz sabor suave.

Modo de preparo:

infusão de 200ml de água com 1 colher (chá) de raízes ou folhas de valeriana e 1 colher (chá) de tília; deixe em infusão por 10 a 12 minutos e coe e consuma à noite, com moderação, por até uma xícara por dia.

Os chás podem contribuir para uma rotina mais tranquila e relaxada Pexels

Alimentos que trazem calma ao paladar e ao corpo

Durante o Mercúrio retrógrado, os efeitos no nosso bem-estar não se limitam ao campo emocional. O que colocamos no prato também pode influenciar diretamente nossa estabilidade mental. Certos alimentos, ricos em nutrientes que regulam o humor e a ansiedade, funcionam como aliados discretos no equilíbrio diário.

1. Aveia

Rica em triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, ela ajuda no equilíbrio do humor. Um mingau leve com leite vegetal, frutas vermelhas e canela pode ser ideal.

2. Chocolate amargo

Na concentração certa (70% cacau ou mais), atua como antidepressivo leve: libera endorfinas e melhora o humor. Prefira consumir uma pequena porção (cerca de 20 gramas) no meio da tarde, para evitar picos de energia indesejados.

3. Oleaginosas e sementes

Amêndoas, nozes, castanhas do Pará, chia e linhaça possuem magnésio, zinco e ômega3, nutrientes com efeito comprovado no alívio de ansiedade e no suporte aos neurotransmissores.

4. Frutas cítricas e vermelhas

Laranja, tangerina, morango e acerola são ricos em vitamina?C, importante para reduzir o cortisol, o hormônio do estresse. Um copo de suco natural ou taça de frutas no lanche já traz benefícios.

5. Probióticos

Iogurte natural, kefir, chucrute e kombucha apoiam a saúde intestinal, o que influencia diretamente o humor através do eixo intestinocérebro.

Dicas para manter a calma durante o Mercúrio retrógrado

Além da escolha dos alimentos, alguns gestos simples, como preparar um chá com atenção ou fazer pausas conscientes ao longo do dia, ajudam a reforçar o autocuidado.

Crie rituais com os chás: o gesto de preparar pode ser tão poderoso quanto o efeito da bebida; reserve alguns minutos só para isso;

Coma com atenção plena : mastigue devagar, saboreie cores e texturas. Isso acalma o sistema nervoso e alivia a sensação de aceleração típica desse período;

Hidrate-se ao longo do dia : muitas vezes, a irritabilidade vem da desidratação; água com gás ou água saborizada são grandes aliadas;

Prefira refeições leves e frequentes: picos de açúcar ou refeições pesadas podem amplificar o nervosismo.

Seja qual for sua relação com a astrologia, o cuidado com o que comemos e bebemos é um gesto prático de gentileza consigo mesmo. E na próxima fase astral desafiadora, talvez a resposta esteja mesmo no simples ritual de uma xícara de chá e um punhado de sementes.