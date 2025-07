"Vai ter Parada LGBTQIAPN+, sim", afirma organizador do evento em BH

Os organizadores da 26ª Edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Belo Horizonte afirmaram que o evento vai acontecer neste final de semana, mesmo com a liminar que impede o repasse de R$450 mil da Prefeitura de BH (PBH), expedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nessa quinta-feira (17/7).

Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (18/07), o presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero (Cellos), Maicon Chaves, acompanhado de outros representantes do movimento, disse que as medidas cabíveis estão sendo tomadas.

"Quando atacaram o Cellos, atacaram pessoas, que fizeram a instituição acontecer e não por elas próprias. Manter o pé na resistência, fazer parada, manter essa sede é honrar pessoas que vieram antes de nós e que não puderam estar aqui, mas é preciso afirmar: vai ter parada, sim!", disse Chaves.

Segundo o presidente da instituição, o evento continuará acontecendo com ou sem recurso. Para ele, o movimento continuará fazendo a parte deles, fazendo a economia da cidade girar e, ainda, sorrindo. No entanto, ele reforça que a liminar é uma tentativa de criminalizar o movimento LGBTQIAPN+, pois a sexualidade mexe com os conservadores.

Conforme Chaves, se antes as pessoas LGBT eram agredidas, atualmente a maneira de fragilizar essa população é cortando recursos, pois “se não tem recurso, não tem política pública”. Ele comenta que a medida trata-se de um processo orquestrado para desestabilizar o movimento, mas que a instituição está amparada por uma equipe de advogados e apoiada por parlamentares.

“Isso é de uma covardia tão grande, mas também de uma fragilidade imensa de querer invisibilizar nossa existência. Só demonstra que nossos corpos abalam esses sistemas, mas esses corpos nunca precisaram de dinheiro para existir”, reforça o presidente do Cellos.

Limitação de repasse

A decisão judicial foi movida pelos vereadores Uner Augusto (PL) e Pablo Almeida (PL). Os parlamentares questionam a ausência de chamamento público para a escolha do organizador da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+. Na liminar, o juiz Danilo Couto Lobato Bicalho, da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, aceitou, em parte, esse argumento e suspendeu o repasse.

De acordo com a medida, "a falta de um orçamento detalhado do evento ou de um estudo técnico comparativo de preços de mercado por parte dos autores na exordial impossibilita, neste momento processual, a formação de um juízo de convicção integral sobre a adequação do valor total de R$ 450.000".

Por outro lado, o magistrado permitiu o repasse, em caráter emergencial, de uma quantia máxima de R$ 100 mil, devido à "necessidade de assegurar que o evento não seja completamente paralisado por uma decisão judicial que não dispõe de todos os elementos necessários para um juízo exauriente."

Conforme a decisão, a destinação de verbas superiores a esse valor pode fazer com que o prefeito Álvaro Damião (União Brasil), que confirmou presença no evento, seja judicialmente responsabilizado por dano ao patrimônio público. No entanto, os advogados dos organizadores acreditam que a ação foi planejada como uma tentativa de invisibilizar a comunidade LGBTQIAPN+.

Apesar de ter suspendido os repasses, a mesma liminar pontua que a LGBTQIAPN+ "é uma manifestação de grande porte e relevância sociocultural e econômica, já inserida no calendário oficial do município, com impacto significativo na promoção de direitos humanos e na economia local".

Organizadores recorrem

O presidente do Cellos informou que os advogados da instituição estão finalizando o recurso, que deve ser enviado ainda hoje. De acordo com ele, como a decisão não é restritiva, eles não precisam devolver o dinheiro que já havia sido repassado. A verba recebida pelo Executivo municipal representa cerca de 40% do valor recebido para a realização do evento, enquanto o restante do quantitativo é oriundo de parceiros.

"Nenhum recurso nos tirará das ruas; a falta dele não nos tirará das ruas. Temos que dizer que nós vamos resistir", prossegue Chaves. Ele classificou a ação dos vereadores do PL como uma "covardia" que visa invisibilizar a comunidade LGBTQIAPN+. "A gente entende e sabe que é uma perseguição à nossa cidadania", ressaltou Chaves.

Para o organizador, os parlamentares não se posicionam contra o uso de dinheiro público em eventos para públicos diversos ao da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+. "Não foi esse o questionamento feito para a Marcha para Jesus, por exemplo", conclui.

26ª Parada LGBTQIAPN+ em BH

Com o tema "Envelhecer Bem: Direito às Políticas Públicas do Bem Viver, ao Prazer e à Cidade", a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ estreia um novo formato em 2025. Segundo os organizadores, a expectativa é reunir cerca de 350 mil pessoas.

A 26ª edição do evento está marcada para este domingo (20/7), das 14h às 20h. A concentração será no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Avenida Brasil, no Centro da capital. Os participantes seguirão em cortejo até o palco principal, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, também na região central de Belo Horizonte.

As atividades, porém, começam no sábado (19/7), durante o Festival Fuzuê, principal novidade da edição 2025 do evento. A programação vai de 13h às 20h, também no Parque Municipal Américo Renné Giannetti.