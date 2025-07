Veja agenda gastronômica do fim de semana (19 e 20/7) no interior de Minas

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O final de semana do interior de Minas Gerais promete ser agitado, com eventos que agradam a todos. Há opções para os amantes de doces, para os apaixonados por massas, pizzas e culinária italiana em geral. Confira aqui os eventos gastronômicos que chegam em cidades do estado neste fim de semana.

Doces e mais doces

Chef Gláucio Peron preparando doces no modo tradicional mineiro Divulgação

Até domingo (20/7), a Fenadoces toma conta do Grande Hotel Termas de Araxá com sua quinta edição. Os grandes protagonistas do evento, que dura cinco dias, são os doces tradicionais de Minas, como compotas, doces de leite, goiabadas, biscoitos, doces caseiros e bolos.

O festival também conta com apresentações musicais e artísticas, palestras, workshops e muitas atividades.

Serviço

16 a 20 de julho (quarta a domingo)

Das 13h à 00h

Grande Hotel Termas de Araxá (Rua Águas do Araxá, s/n - Barreiro)

Entrada gratuita

Culinária que aquece

Pizza é uma das iguarias mais amadas do mundo, e compõe o cardápio da Festa Viva la Nostra Gente, que acontece em Jacutinga neste fim de semana Leonardo Cruz/ Divulgação

O frio combina perfeitamente com massas e com a comida italiana em geral. Os sortudos que poderão degustar delícias da culinária do país europeu são os jacutinguenses, afinal, a Festa Viva la Nostra Gente, que celebra as raízes italianas, vai acontecer em Jacutinga (MG).

A operação gastronômica do evento será dividida entre o setor doce, onde se encontra cannoli e tiramisu, clássicos da Itália, e na salgada, que conta com opções diversas de pizzas, massas frescas, lasanhas, polenta, etc. As bebidas variam do vinho e do licor italiano até a cerveja artesanal, tão amada entre os brasileiros.

E por falar em Brasil, há também uma ala reservada para a gastronomia local, inclusive com produtores de mel, cachaça e vinhos.

Serviço

18, 19 e 20 de julho (de sexta-feira a domingo)

Praça Delfim Moreira, 119, centro, Jacutinga (MG)

Sexta-feira, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 11h às 22h

Entrada gratuita

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

