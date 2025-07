MG: vereador acusado de matar ex-noivo vai responder em liberdade

Acusado de matar a tiros o ex-noivo em maio do ano passado, o vereador de Araújos, Lucas Coelho, de 33 anos, pode deixar o Presídio de Formiga, no Centro-Oeste de Minas. A decisão, que concede habeas corpus e converte a prisão preventiva do parlamentar em medidas cautelares, foi publicada nessa quinta-feira (17/7) pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Lucas foi acusado de assassinar o ex-noivo, Jhonathan Silva Simões, no dia 29 de maio de 2025. O professor conhecido como Jhony, de 31 anos, foi morto a tiros quando chegava em casa após o trabalho, em Formiga.

No documento em que o Estado de Minas teve acesso, a defesa de Lucas Coelho alega que solicitou habeas corpus por conta do tratamento oncológico, psiquiátrico e imunológico que ele esta realizando.

A decisão da Turma Julgadora da 2º Câmara Criminal do TJMG impõe:

Assinatura do Termo de Compromisso de Comparecimento aos atos de processo em que, eventualmente, figurar como réu;



Manter o endereço atualizado junto ao juízo de origem;



Proibição de contato e de aproximação das testemunhas e dos familiares da vítima em um raio de 100 metros;



Recolhimento domiciliar no período noturno, entre 18h e 6h, e nos finais de semana

Lucas Coelho (PSD) é vereador na cidade de Araújos, no Centro-Oeste de Minas Câmara Municipal de Araújos/Reprodução

Relembre o caso

O crime ocorreu em 29 de maio no Bairro Sagrado Coração de Jesus. O suspeito é parlamentar de Araújos e se apresentou à polícia em 5 de junho, acompanhado de advogados, e optou por permanecer em silêncio.

O crime foi desvendado graças a imagens do sistema de videomonitoramento Olho Vivo de Formiga. As imagens mostram um carro preto, sem placa, chegando à casa da vítima. Foi possível identificar o suspeito aguardando a chegada do ex e o momento dos disparos efetuados contra a vítima. Depois de cometer o crime, ele entrou no carro e fugiu.

Os policiais civis descobriram que o carro havia sido alugado no dia do crime em Bom Despacho, a 113 quilômetros de Formiga. O veículo foi devolvido à locadora um dia antes da apresentação do suspeito à polícia.

Brigas e discussões