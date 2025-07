Cidade de Minas registra menor temperatura do país nesta segunda (7/7)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, na região Sul, registrou a menor temperatura do país nesta segunda-feira (7/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registraram 1,7ºC, às 6h.

Segundo o órgão nacional, no mesmo horário o distrito teve sensação térmica de 4,1ºC. A cidade de Maria da Fé (MG), também no Sul, registrou 2,1ºC, às 7h, com sensação térmica de 4,4ºC.

Outras cidades de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também registraram baixas temperaturas, mas as cidades mineiras lideram o ranking do dia.

De acordo com o Inmet, em áreas de maior altitude no estado, como Monte Verde e Maria da Fé, pode haver baixa temperatura e formação de geadas, devido à aproximação de massas de ar frio.

Frio em BH

O frio segue firme em Belo Horizonte e os termômetros marcaram, mais uma vez, sensação térmica negativa na manhã desta segunda-feira (7/7).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 10,4ºC, às 5h50, na Região Centro-Sul. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 10,5ºC, às 6h, e a sensação térmica foi de -5,9ºC.

A capital mineira está sob alerta para baixas temperaturas pela manhã até terça (8/7), podendo registrar mínima de 10ºC ou menos. Nesse domingo (6/7), a Região Venda Nova registrou apenas 9,9ºC.

Segundo o órgão municipal, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 24ºC e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.

