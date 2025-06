Escolas de BH terão projeto de meio ambiente

O Projeto Escola Verde, que pretende implantar árvores em escolas municipais de Belo Horizonte entra em vigor nesta terça-feira (17), conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM). O documento institui que as escolas plantem mudas e façam um acompanhamento ambiental, no intuito de ensinar aos alunos a importância da conservação, por meio de ações articuladas.

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) anunciou, no dia 5 deste mês, o Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU-BH), a rede de monitoramento da qualidade do ar na capital (ProAR-BH), e assinou o despacho governamental que determina a criação do projeto. Na ocasião, ele explicou que a ação trabalha os impactos das emergências climáticas nas escolas e que promove a criação de “mini-florestas” com árvores frutíferas nativas.

“Queremos mostrar para as crianças a importância de cuidar da árvore desde pequenininha. Cuidar de si mesmo, cuidar do outro não tem como sem cuidar da natureza”, disse Damião na época. “A educação ambiental não tem idade para ser iniciada e não tem tempo para terminar. Aprendemos todos os dias e temas que ensinar todos os dias”, completou.

De acordo com o documento publicado nesta terça, a seleção das escolas participantes será realizada com base em critérios técnicos, territoriais e pedagógicos definidos por ato conjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e da Secretaria Municipal de Educação (SMED), que propiciem ações integradas de educação ambiental, regeneração urbana e adaptação climática.

O Projeto Escola Verde será elaborado e coordenado tecnicamente pela SMMA, que deve realizar a avaliação técnica prévia das unidades escolares para a definição das áreas adequadas ao plantio de mudas e à instalação dos meliponários (locais onde se criam abelhas nativas sem ferrão). Serão considerados aspectos como solo, insolação, segurança e viabilidade pedagógica.

O plantio de mudas e o monitoramento das árvores plantadas, assim como a capacitação de gestores das escolas para o cuidado e manutenção dos elementos ambientais implantados também é responsabilidade da pasta de meio ambiente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já a Secretaria de Educação deve acompanhar a execução do projeto nas escolas, assim como as ações pedagógicas relacionadas a ele, além de realizar, quando necessário, intervenções na infraestrutura das escolas para viabilizar a implementação e o funcionamento das ações previstas.