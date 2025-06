Micro-ônibus bate em poste e deixa 11 trabalhadores feridos na Grande BH

Onze pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (11/5), depois que um micro-ônibus que transportava funcionários de uma rede de supermercados bateu em um poste, na curva de uma rotatória no bairro Paciência, em frente ao condomínio Scharlé, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), todas as vítimas estavam conscientes no momento do resgate. Duas delas sofreram ferimentos graves. As demais se queixavam de dores provocadas pelo impacto.

As vítimas foram levadas para quatro unidades de saúde: a UPA de Sabará, a UPA Leste, o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, e a Santa Casa de Caeté. O motorista do micro-ônibus não se feriu.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Equipes do Samu, da Polícia Militar e da Cemig foram acionadas.