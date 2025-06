Cardápio das escolas municipais de BH terá mais frutas a partir de julho

Os cardápios das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) passarão a oferecer mais frutas in natura para os estudantes a partir do mês de julho. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as frutas serão complementares às refeições e estarão presentes no café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.

A ampliação, segundo A PBH, é resultado das avaliações dos cardápios da alimentação escolar realizadas periodicamente pela equipe de nutricionistas da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN). Essas avaliações seguem as diretrizes do Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) e têm como objetivo promover uma alimentação cada vez mais variada, equilibrada e saudável para os estudantes.

"Os cardápios levam em consideração as recomendações nutricionais, ajustando-se à faixa etária e ao tempo de permanência dos estudantes nas escolas, além de considerar a sazonalidade dos alimentos e a valorização da cultura alimentar local", diz a nota.





O PMAE é executado de acordo com as diretrizes e critérios estabelecidos pela Resolução nº 06/2020, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que determina a oferta de frutas in natura, no mínimo, dois dias por semana para estudantes do período parcial e quatro dias para estudantes do período integral.

Com a ampliação, os cardápios das EMEFs e EJA passarão a fornecer três frutas para os estudantes em período parcial e seis frutas para o período integral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Educação infantil





Ainda de acordo com o executivo, nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e nas unidades parceiras da Educação - creches e Programa de Atendimento Educacional Integral (PAEI) -, muitos dos cardápios já contemplam a entrega de frutas três vezes na semana. Mas, a partir do mês de julho, esse procedimento será uma regra.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino