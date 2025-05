'Semana S': evento gratuito no Expominas oferece 10 mil vagas de empregos

Está acontecendo no Expominas BH, até este sábado (17/5), a “Semana S 2025”, que é um evento gratuito promovido pelo Sistema Fecomércio MG, em parceria com o Sesc e Senac. A abertura aconteceu nesta quarta-feira (14/5), e a expectativa é oferecer 10 mil vagas de empregos em grandes empresas do setor, além de serviços de saúde, cursos, palestras, espaços de lazer e gastronomia, todos abertos ao público, sem custos.

“Se você quer um emprego, a hora é agora. A gente quer sanar essa dificuldade dos empresários e das empresas de conseguir mão de obra qualificada”, destaca Kyria Viegas, gerente de atendimento e experiência do Senac. Mais de 20 empresas estão contratando através do evento, dentre elas a Drogaria Araújo, Verdemar, Renner e Epa.

“É um momento ímpar, porque a gente está trazendo um feirão de empregos completamente diferente do trivial, onde a comunidade pode, além de se conectar com as empresas, usufruir de vários serviços”, conta Kyria. Ela reforça que a intenção é também munir as pessoas de conhecimento, o que justifica as oficinas de currículo, simulação de entrevista e análise de perfil profissional.

Semana S do Sistema Fecomercio oferece diversas atividades e exames de gratuitos, alem de feira de empregos, no Expominas Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Ieda Lacerda. Foi ao evento em busca de oportunidade de emprego, realizou limpeza odontologica e conseguiu marcar sua mamografia. Alem disso utilizou o servico de beleza para cortar o cabelo Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Ana Rita de Andrade, 44 anos. Aproveitou as fotos gratuitas para renovar sua foto do curriculo. E tambem estava a procura de oportunidade de emprego. Ela esta desempregada ha 5 anos Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Semana S do Sistema Fecomercio oferece diversas atividades e exames de gratuitos, alem de feira de empregos, no Expominas Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Edinaldo Fernandes, 58 anos. Ha 5 anos desempregado foi ao evento tentar um emprego de carteira assinada Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Semana S do Sistema Fecomercio oferece diversas atividades e exames de gratuitos, alem de feira de empregos, no Expominas Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Kyria Viegas, Gerente de atendimento e experiencia do Senac Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Na foto, Figueiredo Junior 52 anos, foi ao evento fazer limpeza no dente gratuita Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Semana S do Sistema Fecomercio oferece diversas atividades e exames de gratuitos, alem de feira de empregos, no Expominas Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Semana S do Sistema Fecomercio oferece diversas atividades e exames de gratuitos, alem de feira de empregos, no Expominas Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Voltar Próximo

Quem for em busca de oportunidade de emprego deve levar a carteira de trabalho, identidade e currículo. Os candidatos devem realizar um pré-cadastro online através do site: semanassistemafecomerciomg.com.br, ao chegar no evento passarão por uma triagem, onde poderão dizer o serviço que desejam oferecer e se conectar com as vagas disponíveis. Por fim, passam por uma entrevista seguida de um exame médico. Algumas empresas, têm contratação imediata.

“Eu tô desempregado há mais de cinco anos. Só que eu quero mesmo é uma carteira assinada”, contou Edinaldo Fernandes, de 58 anos, que já trabalhou como porteiro e vigilante em eventos, mas a instabilidade do trabalho temporário e a idade fizeram com que ele passasse a buscar uma vaga de carteira assinada. “Algo me disse: ‘vai lá hoje’. Foi intuição”, conta.

Já Ana Rita de Andrade, de 44 anos, aproveitou o evento para tirar foto 3x4 gratuita e renovar seu currículo. “Também estou à procura de oportunidade de emprego, desempregada há 5 anos. Essa foto eu vou colocar no LinkedIn para ver se eu consigo mais oportunidades. Com a tecnologia as coisas mudaram muito, e a gente tem que mudar o perfil e se adaptar”, explica Andrade, que também contou que esteve no evento para receber orientações sobre seu perfil profissional.

Para além da oportunidade de emprego, o evento também conta com serviços gratuitos de autocuidado, como corte de cabelo, maquiagem básica, fotografia profissional e serviços de saúde. Aos 81 anos, Maria de Lourdes Machado, que participa do grupo 60+ do Sesc, mostra com alegria a maquiagem feita em um dos estandes. “Quando eu estou fora de casa, eu quero ter contato com pessoas e participar de atividades. Daqui eu e minha amiga vamos para uma oficina de cordão. Na minha idade essa movimentação é fundamental”, conta.

Os espaços de autocuidado e saúde fazem sucesso entre os visitantes, Figueiredo Júnior, de 52 anos, aguardava para realizar uma limpeza odontológica. Ele soube da oportunidade através de um médico, que divulgou o evento nas redes sociais, incentivando as pessoas a realizarem procedimentos mais simples, de maneira gratuita, no evento. “São serviços que muitas vezes os postos de saúde não conseguem resolver, e ações como essas atendem diversos grupos de pessoas”, avalia.

Enquanto renova o corte de cabelo, Iêda Lacerda, de 55 anos, conta à reportagem que chegou no evento pela manhã, e durante o dia, passou pelo feirão de empregos. “No momento, eu estou desempregada. E pra mim é importante ter uma carteira assinada, pela minha idade”, conta. Iêda também aproveitou para realizar uma limpeza odontológica, agendar uma mamografia, exame que ela tentava marcar há algum tempo e resolveu finalizar o dia mudando um pouco o visual.

Para ela os serviços disponíveis são de grande importância para todos. “É uma maneira de levantar a autoestima das pessoas que estão aqui. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, mas tudo é tão caro. A mamografia é um exame de alto custo, por exemplo”, explica. Ela reforça que ficou impressionada em realizar tantas atividades em um mesmo dia, de maneira gratuita.

Serviço

A programação completa dos próximos dias pode ser consultada online, no site: semanasfecomerciomg.com.br. Além do feirão de empregos, estão disponíveis serviços de saúde: Exames de bioimpendâcia, auriculoterapia, oftalmologia, odontologia, aferição de pressão, aferição de glicose, saúde do homem (Consulta de enfermagem com realização de testes rápidos (perfil lipídico, glicemia capilar, colesterol e PSA) / Consulta com cardiologista com realização de eletrocardiograma e avaliação de resultado de exames).

Corte de cabelo feminino e masculino, Quick Massage, Spa de Mãos, cursos rápidos de penteados, escova, automaquiagem, aula de ioga, aula de pilates, aula de judô; atividades lúdicas, brincadeiras e oficinas, além de brinquedos, jogos recreativos, desportivos e eletrônicos; Oficina de Passinho, Oficina de k-pop, oficina de Samba; palestras e oficinas de gastronomia, desafio gastronômico e desafio de coquetelaria.

Nesta sexta-feira (16/5), haverá show do Mesa Brasil Musical, com o grupo Raça Negra, das 20h às 22h, no Pavilhão do Palco Principal. No sábado, acontece, às 16h30, o show de Os Barões da Pisadinha; às 18h30, Timbalada convida Juventude Bronzeada e o encerramento do evento será com o cantor Daniel, das 20h30 às 22h. Para acesso aos shows, é necessária a retirada de ingressos, via Sympla, mediante a doação de R$ 25, equivalente a 5 litros de leite, que serão destinados ao Programa Sesc Mesa Brasil.