Fecomércio promove evento com 10 mil vagas de emprego e atrações gratuitas

A Fecomércio de Minas Gerais anunciou, na manhã desta sexta-feira (11/4), a realização da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O evento será realizado entre os dias 14 e 17 de maio de 2025, no Expominas, em Belo Horizonte. A programação inclui a oferta de 10 mil vagas de emprego, atividades profissionalizantes e atrações culturais abertas ao público.

O anúncio foi feito pelo presidente do Sistema Fecomércio MG, Nadim Donato, na sede da instituição, no Centro da capital mineira. Segundo ele, a Semana S é o maior evento integrado do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, e contará com uma série de serviços gratuitos, como feirão de empregos, cursos, oficinas, palestras, atendimentos de saúde, espaços gastronômicos e apresentações artísticas.

A expectativa é que 40 mil pessoas participem dos quatro dias de evento. A entrada será gratuita, com exceção dos shows, cujos ingressos custam R$ 25. O valor será convertido em litros de leite, que serão doados para o Sesc Mesa Brasil. A compra dos ingressos estará disponível na plataforma Sympla.

“Estamos mobilizando nossos seis mil funcionários para mostrar ao público o que é o Sistema S. Ele é 100% financiado pelo empresariado mineiro e oferece um grande benefício social à sociedade, mas ainda é pouco conhecido”, afirmou Donato, durante coletiva de imprensa.

Programação inclui lazer, cultura e qualificação

Entre as atividades previstas estão:

Atividades de lazer para todas as idades



Cursos de curta duração



Espaços gastronômicos



Experiências interativas com tecnologia e realidade virtual



Oficinas criativas e ações culturais inclusivas



Palestras e workshops



Serviços de saúde



Grandes shows



Atrações musicais

Ao todo, serão cinco atrações musicais confirmadas:

14 de maio (quarta-feira): Maria Clara e JP – Brincar e Imaginar, o Show!

16 de maio (sexta-feira): Raça Negra, no Mesa Brasil Musical – das 20h às 22h

17 de maio (sábado): Minas ao Luar Especial 30 Anos

16h30 – Os Barões da Pisadinha

18h30 – Timbalada convida Juventude Bronzeada

20h30 – Daniel

A Semana S será realizada simultaneamente em todas as capitais do país. Em Minas Gerais, o investimento para a realização do evento é de R$ 30 milhões. “Esperamos mostrar um pouco daquilo que fazemos. Estamos promovendo um grande evento no Expominas, mas cada unidade nossa tem capacidade para entregar ainda mais”, concluiu Donato.