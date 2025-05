Mulher é morta com tiro na cabeça pelo companheiro

Uma mulher, de 34 anos de idade, foi morta com um tiro na cabeça pelo companheiro, de 43, que cometeu suicídio em seguida, na cidade de Guarda-Mor (MG), na Região Noroeste. O crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira (12/5), na casa onde o casal vivia.

As vítimas foram identificadas como Lidiane Aparecida dos Santos e Rodrigo de Paula Silva. Os dois foram encontrados sem vida no sofá da sala. A arma usada no crime, uma pistola calibre 9mm, foi localizada sobre o corpo de Rodrigo, com duas munições deflagradas e outras nove intactas, conforme a Polícia Militar (PM).

A ocorrência chegou ao conhecimento da Polícia Militar depois que um amigo do casal encontrou a filha de Lidiane, de 10 anos, chorando sentada na porta da casa. Preocupado, o homem entrou no imóvel e se deparou com os corpos.

De acordo com o relato feito à PM, Rodrigo havia procurado o amigo naquela manhã e pediu que ele ficasse com o enteado de 8 anos até o fim da tarde. Como o colega não apareceu para buscar a criança, o homem foi até a casa da família e acabou presenciando a cena.

A perícia da Polícia Civil coletou as provas necessárias para a investigação. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Paracatu (MG), também no Noroeste do estado. Como o casal não tinha familiares na cidade, as duas crianças estão sob cuidados do Conselho Tutelar.

