Confira a previsão do tempo para BH e Minas nesta terça (13/5)

Belo Horizonte amanheceu com friozinho nesta terça-feira (13/5). De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia deve ser de temperaturas amenas com possibilidade de chuva à tarde.

Os termômetros na capital registraram mínima de 13,8°C, com sensação térmica de 3,9°C, às 6h na estação Cercadinho, na Região Oeste de BH. Esta é a quinta menor temperatura registrada na cidade em 2025.

Segundo o órgão municipal, o céu fica nublado a parcialmente nublado nesta terça e os termômetros podem registrar até 25°C, com umidade relativa do ar em torno de 50%, à tarde.

Minas

A previsão meteorológica para Minas Gerais é de chuva leve e baixas temperaturas nesta terça. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), isso ocorre devido ao transporte de umidade que chega do oceano Atlântico Sul em direção ao continente, deixando o céu com maior cobertura de nuvens e chuvas leves em toda a faixa leste do estado.

A massa de ar frio mantém as temperaturas baixas, especialmente, ao amanhecer e à noite em todas as regiões mineiras. Na capital e na Região Metropolitana não há previsão de chuva, pelo menos, nos próximos cinco dias.

Conforme o Inmet, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. No Triângulo e Alto Paranaíba, o dia será de céu parcialmente nublado a céu claro com possibilidade de chuva. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.