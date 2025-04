Vídeo: veja como ficou o apartamento atingido por incêndio no Sion

Um vídeo compartilhado com o Estado de Minas mostra o estado do apartamento atingido por um incêndio na noite dessa quarta-feira (23/4) no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A causa das chamas ainda não foi identificada, mas segundo o Corpo de Bombeiros a suspeita é de um curto circuito. O fogo destruiu completamente a cozinha e área de serviço da residência, no segundo andar edifício Albino de Almeida.

Os moradores retornaram à casa após ocorrido, e mostram nas imagens a situação do imóvel. A cozinha ficou completamente destruída, é possível ver objetos queimados no chão. “Meu Deus, queimou tudo, minhas panelas, tudo”, declara ao fundo do vídeo a moradora. “Como que pega fogo rápido assim”, comenta enquanto mostra uma janela, parcialmente quebrada. Além de vários objetos e eletrodomésticos queimados, a cinzas cobrem o chão e as paredes da casa.

Na residência moravam o assistente administrativo, de 22 anos, André Roucas, com a mãe e um irmão mais novo. "Na hora eu estava trabalhando, e minha mãe tinha saído para buscar meu irmão, foram os vizinhos que acionaram os bombeiros", conta.

André explica que a família vive no prédio há mais de 30 anos, e que estão arrasados com a perda material, mas aliviados por ninguém ter ficado ferido. "É triste demais, você batalhar tanto para conquistar as coisas e perder tudo assim", lamenta.

"Essa noite eu não dormi, e ainda fui trabalhar meio desnorteado, mas agora é recuperar e a vida continua. Nossa rede de apoio tem sido muito grande", conta Roucas, que no momento esta abrigado com a família na casa de um parente. Além dos cômodos incendiados, os moradores perderam inúmeros eletrodomésticos, como geladeira, fogão, máquina de lavar, filtro de água e micro-ondas.

Buscando um recomeço, a família resolveu criar uma vaquinha, com a meta de arrecadar R$ 25 mil. As doações podem ser feitas no site: vakinha.com.br com o ID 5463398, e através da chave pix: 5463398@vakinha.com.br. Até o momento já foram arrecadados mais de R$ 19 mil.

"A gente ainda está digerindo tudo, estamos pensando por onde começar", finaliza Roucas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de quarta feira (23/4). Segundo os militares, o fogo começou na cozinha do apartamento. Seis militares foram empenhados na ocorrência. "Quando chegamos, o fogo já tinha tomado todo o cômodo. A gente se preocupou, principalmente, em fazer a evacuação dos moradores (por causa da fumaça) até a chegada do caminhão de água a fim de combater as chamas", explicou o tenente Marco Moura, do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros. O fogo foi controlado e, apesar do susto e prejuízos financeiros, ninguém ficou ferido.