Sem habilitação, mulher perde controle de carro, destrói muro e invade casa

O carro dirigido por uma mulher sem habilitação foi parar dentro de uma casa na noite dessa quarta-feira (23/4) em Patrocínio, no Triângulo Mineiro. A condutora perdeu o controle da direção e ficou ferida no acidente, além de destruir entrada do imóvel.

A mulher tem 22 anos e o acidente aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima. Não se sabe como ela perdeu o controle, mas o carro destruiu o muro da casa e ficou parado com metade da carenagem para dentro da residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados. A condutora tinha ferimentos e precisou de atendimento médico. Ela foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal no fim da noite de ontem.

Ainda que a documentação do carro estivesse em dia, a falta de certeira de habilitação vai trazer punição para a mulher. Ninguém se feriu na casa.

