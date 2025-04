BH: família vítima de incêndio no bairro Sion cria vaquinha para recomeçar

A família que vive no apartamento atingido por um incêndio na noite dessa quarta-feira (23/4) no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, criou uma vaquinha para ajudar nos custos de móveis e eletrodomésticos.

“Enfrentamento um dos momentos mais difíceis das nossas vidas. um incêndio atingiu nossa casa e destruiu grande parte do nosso lar. Perdemos móveis, eletrodomésticos essenciais, como geladeira, máquina de lavar e filtro de água. Perdemos muito, mas graças a Deus, estamos bem fisicamente”, afirmou a família.

A vaquinha foi criada com a meta de arrecadar R$ 20 mil e pode ser acessada pelo link. “Estamos buscando forças para recomeçar. Criamos a vaquinha com o coração apertado, mas com esperança de que, com a ajuda de quem puder colaborar, vamos conseguir reconstruir o que foi perdido”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de ontem. Segundo os militares, o fogo começou na cozinha de um apartamento no segundo andar de um prédio residencial. Seis militares foram empenhados na ocorrência.

"Quando chegamos, o fogo já tinha tomado todo o cômodo. A gente se preocupou, principalmente, em fazer a evacuação dos moradores (por causa da fumaça) até a chegada do caminhão de água a fim de combater as chamas", explicou o tenente Marco Moura, do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, acrescentando que há suspeita de que um curto-circuito tenha causado o incêndio.

O fogo foi controlado e, apesar do susto e prejuízos financeiros, ninguém ficou ferido.