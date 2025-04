Academia de ping pong abre as portas em BH e atrai famílias e amigos

Belo Horizonte agora conta com uma unidade da Life Pong, uma academia voltada à prática, aprendizado e aperfeiçoamento do tênis de mesa. A academia foi inaugurada no dia 15 de março na capital mineira e já conta com quase 100 alunos matriculados.

A Life Pong começou em uma unidade na Avenida Paulista, em São Paulo, em 2014, fundada pelo campeão nacional de tênis de mesa, Henrique Narita. Em conversa com o Estado de Minas, Henrique explicou que fundou a academia com o intuito de popularizar o ping pong de uma maneira mais leve.

“Percebemos que muitas pessoas gostariam de aprender a modalidade, mas não havia um lugar estruturado e de fácil acesso”, disse Narita. A partir disso, ele criou a metodologia de atividade física, qualidade de vida e tênis de mesa para dar maior acesso à modalidade.

Logo que abriu a primeira unidade da Life Pong, a expectativa de Narita era ter 30 alunos nos primeiros 12 meses de funcionamento. Com quatro meses, 100 pessoas já estavam matriculadas na academia.

Os mineiros Eduardo Ribas e Tatiana Navarro viveram em São Paulo com os filhos e se encantaram com a Life Pong. “Somos de Belo Horizonte, mas moramos em São Paulo por seis anos. Lá descobrimos e nos encantamos pela Life Pong. Não saía da nossa cabeça que BH merecia um espaço assim, democrático, que une esporte e lazer para o público de todas as idades”.

Os sócios da unidade Life Pong de Belo Horizonte Mauro Lúcio Oliveira, Henrique Narita e Eduardo Ribas Arquivo pessoal

Assim que o casal voltou a morar na capital mineira, fez uma proposta de parceria ao Henrique Narita e ao amigo Mauro Lúcio Oliveira da Silva e assim a Life Pong de BH surgiu. Antes mesmo de abrir as portas, a unidade já era aguardada por quem passava em frente à obra.

“Durante a reforma da loja, contamos com o apoio de alguns amantes do tênis de mesa que, recorrentemente, passavam em frente ao imóvel e faziam vídeos com uma contagem regressiva para a inauguração. A maioria deles se matriculou já no primeiro dia de funcionamento da academia”, contou Eduardo.

Com cerca de duas semanas de funcionamento, o retorno é muito positivo, segundo o empresário. Eduardo e Henrique apostam no ambiente acolhedor e no fato do tênis de mesa ser um esporte para todos para fidelizar cada vez mais pessoas.

“Alunos e visitantes destacam o ambiente agradável e familiar, além dos benefícios da prática desse esporte. Temos pais e filhos matriculados e treinando juntos. Avós também participam. Temos alunos que querem aprimorar a prática do tênis de mesa, outros buscam dar os primeiros passos na prática do esporte olímpico. Mas temos também aqueles que querem apenas jogar o ping pong mesmo, como faziam na infância, na adolescência ou na faculdade”, relatou Eduardo.

O empresário ainda conta que um aluno sírio, que vive em Belo Horizonte há um tempo, se matriculou logo nos primeiros dias de funcionamento da unidade e está realizado. “Ele nos disse que a academia propiciou a ele a realização de um sonho, pois é um esporte praticado pelo pai dele em seu país de origem e que assim, de alguma forma, se sente mais conectado com ele, mesmo estando a milhares de quilômetros um do outro”.

Além disso, a unidade tem atraído turistas. Na segunda semana de funcionamento, um francês e um chileno estiveram na Life Pong para jogar uma partida de tênis de mesa, contou Eduardo.

Luiza Mendes joga com os netos na academia Life Pong Marcos Vieira /EM/DA. Press

A cabeleireira Luiza Mendes, de 67 anos, foi convidada pelos netos a jogar ping pong. Ela nunca tinha tido contato com o esporte até ser ‘desafiada’ pelo Rafael Mendes, de 12 anos, e Alexandre Mendes, de 16 anos, e está encantada com o jogo.

“Meus netos me desafiaram a jogar com eles. Eles sempre moram longe de mim, agora eles moram em Belo Horizonte. Eles me chamaram para estar com eles e eu aceitei o desafio pensando em estar perto deles. Me surpreendi muito com o esporte. Amei desde o primeiro contato. A mente, o corpo e o coração agradecem”.

Amante do tênis de mesa há doze anos, Gustavo Androsi conheceu a Life Pong por meio de um amigo. "As aulas na Life Pong são excelentes, com professores que demonstram um vasto conhecimento e habilidade. A academia foi inaugurada recentemente e já nos sentimos acolhidos. Cada mesa oferece uma estação de atividades diferentes, o que torna as aulas muito dinâmicas e interessantes", disse Gustavo.

Além de jogar, Gustavo afirma que fez diversas amizades pelo tênis de mesa e que a academia proporciona muita interação entre os jogadores. "Acredito que a Life Pong chega para atender a uma demanda de praticantes deste esporte em Belo Horizonte, proporcionando um local de excelência e conforto que funciona todos os dias. A interação social e as competições amigáveis enriquecem ainda mais a experiência dos jogadores."

Gustavo Androsi é amante do tênis de mesa há mais de dez anos e aproveita o espaço da Life Pong para jogar e conhecer pessoas novas Gustavo Androsi

Inclusão

O tênis de mesa é um esporte que pode ser praticado por qualquer pessoa, independente da idade ou condição física, segundo Eduardo e Henrique. “Desenvolve reflexos, coordenação motora e estimula o raciocínio rápido, sendo uma excelente atividade tanto para iniciantes quanto para atletas experientes”, explica Eduardo.

“É um esporte para todos. Dá para brincar parado. Pessoas da terceira idade, as que têm mobilidade reduzida, pessoas com problemas cognitivos e crianças. Todos são bem-vindos”, complementa Henrique.

Luiza ainda afirmou que tem toda liberdade de errar e aprender do zero o esporte na academia. “A casa é acolhedora. Posso errar e acertar e os professores são ótimos. A casa está preparada para todas as idades e trocar experiências. É incrível ser recebida na terceira idade em um momento mágico de um aprendizado que eu não esperava ter”.

A cabeleireira contou que, desde que começou a fazer aulas na Life Pong, notou melhorias na mobilidade, na agilidade do raciocínio e na coordenação motora. "Preciso pensar e agir rápido para acertar a bola. Saiu bem cansada da aula, mas com uma sensação de bem-estar. O bom é que conseguimos treinar com os professores no horário de aula e ele vai observando as necessidades de cada um. Nos horários livres, conseguimos jogar uns com os outros".

A percepção de Luiza sobre os benefícios da prática do esporte é reforçada pelos sócioas. “Recentes estudos científicos indicam que a prática do tênis de mesa influencia positivamente em diversas situações, inclusive na possibilidade de retardar o avanço do Alzheimer, ativando o hipocampo, uma área fortemente afetada pela doença”, relatou Eduardo.

Como marcar uma aula?

Para quem quer conhecer a Life Pong, a academia oferece uma aula experimental gratuita para que os interessados possam conhecer o ambiente antes de fazer a matrícula. As aulas experimentais podem ser agendadas através do nosso WhatsApp (31-99659.2518) ou através da página oficial no Instagram da academia (@lifepong_bh).

Depois de matriculado, o aluno tem a flexibilidade de agendar a aula diretamente no aplicativo da academia, basta escolher o melhor dia e horário. Além disso, o aluno tem a liberdade de ir até a unidade em qualquer horário para jogar uma partida livre. Basta chegar e jogar.

A unidade da capital mineira conta com 12 meses de uso para as aulas e para as partidas livres entre os alunos. Além disso, a academia fornece raquetes e bolas. “Contamos, atualmente, com professores de São Paulo e BH, especializados e capacitados para atender os diversos tipos públicos, de iniciantes a jogadores experientes”, disse Eduardo.

A unidade da Life Pong funciona na Rua Alagoas, número 1421, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.