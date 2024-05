Aberto há menos de uma década, o Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) já se tornou referência no aprimoramento de talentos esportivos. Órgão complementar da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, inaugurado em 2015, o espaço desenvolve projetos que contemplam atletas de alto rendimento e atividades de formação com crianças e adolescentes.

Atualmente, cerca de 400 atletas (da iniciação ao alto rendimento) são assistidos por uma equipe multidisciplinar de professores e estudantes, da graduação ao doutorado. Desse total, 120 estão vinculados ao Projeto Paralímpico.

No alto rendimento, são oferecidas as modalidades olímpicas e paralímpicas de atletismo, halterofilismo, natação, nado artístico, taekwondo e triatlo. Todas as opções são gratuitas, exceto o nado artístico, porém, o atleta deve se comprometer a não faltar aos treinos, dedicar-se e participar das competições vinculadas à universidade.

Entre os esportistas paralímpicos, 15 nomes estão na Seleção Brasileira. Larissa Lohane Lopes Alves e Leonardo Jhonatan Silveira Alves, por exemplo, são atletas de taekwondo. Izabela Silva Campos também se destaca como recordista das Américas do arremesso de peso. Já no âmbito olímpico, Thiago Lemes representa o Brasil na seleção mundial de revezamento.

Referência no aprimoramento de talentos esportivos, o CTE apresenta uma estrutura de ponta para melhor treinamento dos atletas. “A pista de atletismo, certificada pela Associação Internacional das Federações de Atletismo, tem 400 metros e é dividida em oito raias; a piscina olímpica é coberta e aquecida, e tem 50 metros e oito raias também”, destaca a secretária administrativa do Centro, Hélida Marcowicz.

A estrutura física conta também com sala de fisioterapia, saunas, banheiras de hidromassagem, sala de treinamento de força, tanques de crioimersão (piscina de gelo para o pós-treino) e até uma cozinha. Além disso, um auditório com capacidade para 60 pessoas permite a participação dos amantes dos esportes nos treinos, que acontecem diariamente de segunda-feira a sábado.

No momento, o CTE está selecionando futuros atletas apenas para atletismo e nado artístico. Os jovens de sete a 16 anos interessados, podem comparecer no centro nas segundas-feiras, das 8h às 15h, para fazer o teste de aptidão com o treinador Sérgio Ramos. Caso o candidato seja aprovado, os dias e horários dos treinos serão informados pelo professor após a prova.

Para os atletas paralímpicos, é preciso que os interessados agendem com Renato Guerreiro pelo email: esporteparalimpicoufmg@gmail.com ou pelo telefone (31) 3409-3324. Além disso, é necessário atender a determinados critérios de elegibilidade.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho

Serviço

Av. Alfredo Camarate, 617 - São Luiz, Belo Horizonte

(31) 3409-3340

Segunda à sexta: 7h às 21h30

Sábado: 7h às 13h

E-mail: cte@cte.ufmg.br