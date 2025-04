Tempo em BH: vai chover nesta terça (15)?

Belo Horizonte pode registrar mais um dia de chuva e calor nesta terça-feira (15/4), segundo a Defesa Civil Municipal.

De acordo com o órgão, o dia na capital será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, raios e rajadas de vento, principalmente, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada foi de 17,2°C e a máxima pode chegar a 28°C com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%, à tarde.

Minas

O aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva também está previsto para o restante de Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), isso ocorre devido a intensificação de um sistema de baixa pressão atmosférica no oceano Atlântico Sul, na altura do litoral capixaba. As regiões Leste e Norte são as mais afetadas.

Nas demais regiões do estado, o tempo segue instável com sol entre muitas nuvens e chuvas, principalmente a partir da tarde. Conforme a previsão do Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Norte, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

Já no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste e Metropolitana, haverá céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.