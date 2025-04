Museu do Ouro será reaberto na antiga sede da Prefeitura de Sabará

Sinal verde para reabertura do Museu do Ouro, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Fechado há mais de dois anos, o equipamento cultural vinculado ao Instituto Brasileiro dos Museus (Ibram)/Ministério da Cultura vai funcionar temporariamente no Solar do Padre Correia, prédio colonial totalmente restaurado, ex-sede da Prefeitura Municipal e um dos ícones do Centro Histórico da cidade.

Segundo o secretário Municipal de Cultura, Marcelo Santiago, a mudança deverá ser ainda em 2025. Na segunda-feira (14), haverá uma reunião da equipe da Prefeitura de Sabará, cujo chefe do Executivo é o Sargento Rodolfo, com representantes do Ibram, para formação de parceria e posterior reabertura do Museu do Ouro, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Federal (Iphan).

"Como o Solar do Padre Correia fica no Centro da cidade, portanto com mais facilidade de acesso, acreditamos que o número de visitantes será bem maior", disse Santiago, lembrando que cerca de mil pessoas visitam mensalmente o equipamento cultural.





Enquanto o imóvel onde está o Museu do Ouro ficar fechado para reformas, a instituição vai usar parte do solar para expor seu acervo e permitir a visitação pública. Todos os custos para viabilizar a transferência do acervo e fazer a manutenção do museu estarão a cargo do governo federal, sem onerar o município.





A assessoria do Ibram informou ao Estado de Minas que a “Prefeitura de Sabará disponibilizou um prédio (o Solar, antiga sede da Prefeitura), que irá abrigar o acervo do Museu do Ouro (fechado desde janeiro de 2023)”. A expectativa é de que, “em breve”, o museu seja reaberto ao público a sede provisória.

“No momento, Ibram e Prefeitura de Sabará estão formatando um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para viabilizar a parceria. Na segunda-feira (14), haverá a primeira reunião de planejamento do plano de trabalho que irá formalizar os termos do ACT para a cessão do espaço.”

Solar Padre Correia será a nova casa do Museu do Ouro



Casa de intendência

Com rico acervo, o Museu do Ouro, inaugurado há quase 70 anos (em 1946), ocupa a antiga Casa de Intendência e Fundição do Ouro de Sabará. Em 17 agosto de 2024, quando se celebrava o Dia do Patrimônio Nacional, a equipe do EM mostrou a situação do imóvel e a decepção dos turistas, então impedidos de ver o interior da construção. Na porta principal, na Rua da Intendência, estava o um aviso: fechado por tempo indeterminado.

Moradores reclamaram: “É um absurdo, o turista vem às vezes de longe e não tem o que ver. E quem é daqui não pode entrar”, disse um vizinho do equipamento cultural, apontando o dedo para a fachada. “Já viu a trinca aí na ali?” Impossível não ver a fenda na parede”, disse um vizinho.

Veio então a explicação da superintendência do Iphan em Minas: “São realizadas fiscalizações periódicas e monitoramento das condições estruturais, sendo mantido contato permanente com o Ibram”. E mais: “A obra de restauração do Museu do Ouro é uma ação do PAC, e o Iphan e o Ibram trabalham conjuntamente na atualização e complementação do projeto e orçamento da obra.”

O Ibram acrescentou: “O fechamento, para evitar danos ao acervo museológico e aos visitantes, ocorreu por iniciativa da gestão do museu, diante das condições estruturais do prédio. A Defesa Civil recomendou a interdição parcial do museu, para que fosse realizada uma avaliação mais detalhada”.

Segundo o Ibram, o acervo continua no museu e está devidamente acondicionado, com o tratamento técnico adequado para a sua preservação, até que ele possa voltar às salas expositivas sem qualquer risco. Já o administrativo do museu migrou para o prédio anexo (Casa Borba Gato) e sua equipe técnica tem vistoriado o acervo regularmente.

Tesouros

Minas tem um dos maiores acervos de bens tombados pelo Iphan no país, sendo 204 tombados isoladamente e 19 conjuntos arquitetônicos e urbanísticos, totalizando 30 mil imóveis. Já pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), são 151 (tanto isolados quanto conjuntos).