Tempo em BH: veja a previsão para esta quarta-feira (9/4)

O dia amanheceu frio em Belo Horizonte, mas a previsão indica que os termômetros registrem até 30ºC nesta quarta-feira (9).

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva, a partir da tarde, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura na capital foi de 15,9ºC na estação Cercadinho, na Região Oeste de BH, entre 6h e 7h.

Minas

Em Minas Gerais, a circulação dos ventos e a disponibilidade de umidade em médios níveis da atmosfera, favorecem o desenvolvimento de instabilidades e pancadas de chuva isoladas nas regiões Oeste e Sul. No restante do estado, haverá apenas variação de nebulosidade. As temperaturas mínimas permanecem estáveis, já as máximas terão uma pequena elevação, principalmente no centro-sul e oeste mineiro.

Segundo o Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva isolada na Região Metropolitana e Noroeste.