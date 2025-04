Mulher é presa ao viajar para fazer visita íntima e entregar drogas e armas

Uma mulher de 23 anos, natural de Conselheiro Pena, foi presa pela Polícia Militar em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nessa sexta-feira (4/4), ao ser flagrada com armas e munições que seriam entregues ao comparsa de seu marido.

As autoridades receberam informações de que ela estava temporariamente na cidade para fazer uma visita íntima ao companheiro, que está preso na Penitenciária Francisco Floriano de Paula.

Os militares abordaram a mulher no momento em que ela chegava a um imóvel localizado no Bairro Cidade Nova. Durante a busca pessoal foram encontradas 50 munições em uma mala que ela carregava.

No interior da casa, os policiais apreenderam em outra bagagem duas balanças digitais de alta precisão, maconha, dois revólveres de calibre .32, mais munições e dois cartuchos de calibre .36.

Segundo a PM, ela alegou que estava sendo forçada a guardar os materiais apreendidos, mas não forneceu nomes aos policiais, segundo registro da ocorrência. Com isso, ela foi presa e encaminhada à delegacia.

