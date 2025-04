Grande BH: cerca de 300 famílias serão removidas de vilas em Contagem

A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, removerá cerca de 300 famílias das vilas Samag, São Vicente e Santo Antônio, como parte do plano de drenagem e desapropriação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Semobs). Segundo a gestão municipal, a decisão é a melhor alternativa para resolver os problemas decorrentes das chuvas.

Nessa segunda-feira (31/3), as fortes chuvas que atingiram a Grande BH causaram alagamentos no município. Ao menos três avenidas da cidade – Francisco Firmo de Matos, David Sarnoff e Cinco – foram tomadas pela água.

Moradores da Vila Samag, no Bairro Cidade Industrial, registraram em vídeo o momento em que um alagamento se formou na Avenida Cinco. A chuva rapidamente provocou uma enchente, que além de bloquear a via, invadiu imóveis. Quando o nível da água baixou, deixou muito lixo, lama de destruição nos locais atingidos.

"Hoje, infelizmente, nós passamos por essa situação novamente", lamenta Washington Barretos, líder comunitário da Vila Samag. Ele explica que as casas da comunidade foram construídas sobre uma galeria, e que os alagamentos têm se tornado cada vez mais violentos. O líder comunitário explica que a comunidade solicita há anos uma desapropriação das residências com o poder público, mas nada foi feito até o momento.

Projeto

Uma reunião entre Prefeitura de Contagem e moradores das vilas foi realizada em 27 de fevereiro. Durante o encontro, foi apresentado o projeto de drenagem e manejo de águas pluviais e também o plano de desapropriação para aproximadamente 300 famílias que moram nesses locais.

"Na reunião foram discutidas situações relativas a esta alternativa que, segundo estudos da Semobs é a melhor para resolver os problemas decorrentes das chuvas", informou a prefeitura em nota. No entanto, não há data prevista para a saída das famílias, nem informações sobre o local onde a população será realocada.

O valor do investimento será em torno de R$ 100 milhões ao longo de três anos e os recursos estão sendo buscados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC.

"As obras incluem a implementação de três bacias hidrográficas, sendo a Bacia B7B a ser implantada na área ocupada pela Vila São Vicente, a Bacia B7C, na área ocupada pela Vila Santo Antônio e a Bacia B7C-Canal, na área ocupada pela Vila Samag. Além disso, uma galeria de macrodrenagem interligará as bacias B7B e B7C", continua o comunicado.