Contagem: namorado de avó é suspeito de estuprar criança de 5 anos

Com informações de Isabella Alvim, da TV Alterosa*

Um homem, de 43 anos, é suspeito de estuprar uma menina, de 5, no bairro Fonte Grande, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso foi registrado na noite dessa quarta-feira (26/3).

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da menina, que é filha da namorada do suspeito, relatou aos militares que, no lote onde vive, há duas casas. Ela mora com a filha em um dos imóveis e a mãe, avó da criança, vive no outro.

Na quarta-feira, a menina foi para a casa da avó. Minutos depois, ela foi até a residência levar uma salada de frutas para a menina e percebeu que a mãe não estava em casa. Minutos depois, ela escutou o suspeito falando muito baixo com a criança em um dos quartos do segundo andar.

Ela subiu as escadas e viu a filha deitada na cama e sem roupas, com o homem sem camisa acariciando as partes íntimas da menina.

Para não assustar a menina, a mulher pediu à filha para levantar da cama e ir com ela para casa. Ela deixou o imóvel, viu uma viatura da polícia na rua e pediu ajuda. A guarnição entrou na casa, viu o suspeito ainda no quarto e deu voz de prisão.

Questionado, o homem disse que estava brincando de médico com a menor e não fez nada demais.

A criança relatou que o namorado da avó disse a ela que a brincadeira era para ela tirar a roupa, deitar na cama e ele faria “cosquinha” nela, depois daria três sacos de brinquedos para ela. Ainda segundo a menina, as “cosquinhas” eram pelo corpo todo e apontou para a genitália.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à delegacia, ouvido e autuado em flagrante delito pelo crime de estupro de vulnerável, sendo encaminhado ao sistema prisional.

A menina foi encaminhada acompanhada de seus representantes legais a uma unidade hospitalar para os exames necessários. Na mesma ocasião, foram requeridas as medidas protetivas de urgência, as quais foram encaminhadas para análise e deferimento do Poder Judiciário. A investigação prossegue a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Contagem.