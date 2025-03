Dupla em carro roubado é presa a caminho de cometer homicídio

Um homem, de 30 anos, foi preso e um adolescente, de 16, apreendido quando se dirigiam ao local onde tentariam cometer um homicídio na noite dessa quinta-feira (27/3), no bairro Vila do Sol, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais.

A Polícia Militar foi acionada por um indivíduo que, ao chegar em casa, visualizou um carro Hyundai HB20 branco com dois ocupantes, que se abaixaram com a luz do farol do veículo do solicitante.

Depois de alguns minutos, a dupla acelerou o carro e seguiu para um local conhecido na região como “Buraco Fundo”, no bairro Atalaia. Com as características do veículo, a polícia fez rastreamento e localizou o carro.

Ao perceber a aproximação da polícia, o motorista acelerou o carro. O registro policial ainda afirma que o condutor jogou o veículo contra pedestres e causou danos a outros automóveis em via pública.

Depois de algum tempo de perseguição, o carro foi cercado. O motorista, de 30 anos, é suspeito de homicídios ocorridos em fevereiro deste ano no bairro Vera Cruz, em Valadares. O passageiro, de 16 anos, tem passagens policiais por outros crimes.

Durante buscas no interior do carro, a PM localizou uma pistola calibre .380 carregada com seis cartuchos e um carregador. O veículo usado pela dupla foi roubado na cidade de Contagem na última sexta-feira (21/3).

Durante entrevista, o adolescente relatou que ele e o comparsa estavam a caminho de “tentar contra a vida de um rival” do bairro Vila dos Montes.

A polícia deu voz de prisão e de apreensão contra os suspeitos, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O veículo usado pelos homens foi removido ao pátio da polícia.