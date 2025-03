Morre Lili Constantino, dono da Viação Pássaro Verde, aos 84 anos

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O empresário Genedly Constantino de Oliveira, mais conhecido como Lili Constantino, dono de algumas das maiores empresas de ônibus de Minas Gerais, morreu nesta quarta-feira (26/3) em Belo Horizonte, aos 84 anos, vítima de um mal súbito. Ele foi fundador do grupo GA Brasil, que abarca, entre outras, as empresas Viação Pássaro Verde, Setelagoano e Turi.





De acordo com a assessoria do grupo, Lili sofreu mal súbito em casa, por volta de 7h30, e não resistiu. O velório será realizado nesta quinta-feira (27), das 8h30 às 11h30, na Sala Memorial 01 do Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, na Região Centro-Sul da capital. O sepultamento será feito na sequência da cerimônia.





A história de Lili Constantino no ramo dos transportes começou com a fundação da Transete, em Sete Lagoas, e que se tornaria a Turi, atual operadora do transporte coletivo da cidade. Mais adiante, Lili fundou a Setelagoano, que, entre outras linhas, realiza a importante ligação entre a cidade e Belo Horizonte.





Nos anos 2000, o empresário expandiu seu conglomerado enormemente com a aquisição da Viação Pássaro Verde, empresa do transporte rodoviário e de cargas e encomendas com linhas espalhadas por todo o estado. Essa expansão levou à criação do Grupo GA Brasil, sendo a primeira letra uma referência ao nome de batismo de Lili (Genedly).





O grupo figura entre os maiores frotistas de ônibus de Minas Gerais e do Brasil. Fora do estado, também possui a Viação Umuarama, que realiza transporte urbano, intermunicipal e interestadual a partir da sua base no Paraná.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia