BH registra chuva na tarde desta quarta-feira; saiba como se proteger

Belo Horizonte registra chuva forte na tarde desta quarta-feira (26/3). Segundo a Defesa Civil Municipal, por volta das 14h, as regionais Centro-Sul e Leste registram chuva forte e Venda Nova, chuva fraca.





A Prefeitura de Belo Horizonte orienta que a população tome alguns cuidados como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.





Além disso, a Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando em enxurradas e próximo a cursos d’água. Por conta da possibilidade de raios e rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.





Risco geológico

Por conta do grande volume de chuva que tem atingido a capital nos últimos dias, três regionais da cidade estão em risco geológico forte - Noroeste, Oeste e Barreiro - até o próximo domingo (30/3). Durante o aviso, a Defesa Civil recomenda que moradores mantenham atenção no grau de saturação do solo, como água empoçando ou água minando da base de barrancos; e a sinais construtivos, como trincas nas paredes ou portas e janelas emperrando.





Além disso, o órgão pede que a população mantenha cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. “Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em casos de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193)”, indica o alerta.

