Grande BH: guitarra de sertanejo roubada avaliada em R$ 20 mil é recuperada

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desencadeou uma operação de combate à receptação em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (26/3). A ação aconteceu na região do Aglomerado Jardim Teresópolis para recuperar uma guitarra de um cantor sertanejo.

O instrumento foi furtado de dentro da casa do músico. O material está avaliado em mais de R$ 20 mil.

Segundo a corporação, as investigações começaram seis meses depois do dia do crime, quando a guitarra foi anunciada em um aplicativo de compra e venda. “Diante disso, a equipe da 1ª Delegacia de Polícia Civil em Betim iniciou os levantamentos visando à localização do bem e a prisão do receptador”, informou a corporação.

Nesta quarta-feira, o instrumento foi encontrado na casa da pessoa que postou o anúncio. Apesar da prisão e da recuperação do material o inquérito ainda não foi finalizado.