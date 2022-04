Técnico de som erra música durante missa e provoca risos dos fiéis; veja

Padre Gustavo Medella, durante a missa de abertura da Festa da Penha, no Espírito Santo (foto: Reprodução/redes sociais )

Os fiéis presentes na missa de abertura do Oitavário da Festa da Penha, no domingo de Páscoa (17/4), em Vila Velha, no Espírito Santo, presenciaram um momento inusitado. O padre Gustavo Medella pediu que eles prestassem atenção na letra de uma música que seria colocada pelo técnico de som, Vanderley.





Mas, o profissional acabou se confundindo e colocou o reggae Sensimillia, do cantor Collie Buddz, para tocar no lugar da música Laços, dos cantores Nando Reis e Ana Vilela.





Veja o vídeo:





A confusão provocou risos das pessoas que participavam da celebração no Convento da Penha.





O padre tratou o episódio com bom humor e disse que a música era para criar um clima de espiritualidade.





A Festa da Penha é o maior evento religioso do Espírito Santo e voltou a ter programação presencial após dois anos. As celebrações em homenagem à padroeira do estado vão até a próxima segunda-feira (25/4).