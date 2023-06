Porta de avião com músicos de cantor sertanejo abre em pleno voo

438

Músicos do cantor Tieery passam por medo após porta do avião abrir durante voo no Maranhão (foto: Reprodução)









Os músicos retornaram a São Luís e pousaram em segurança. Foi constatado que houve um problema na porta da aeronave, mas a equipe não entrou em detalhes, uma vez que não é de sua competência. Butyca garantiu que todos estão bem e prontos para continuar a agenda de shows: 'Felizmente, está tudo bem. Voltamos e seguimos com nossos shows, que só terão pausa em julho, e já estamos preparados para o próximo'.

Os integrantes da banda do cantor Tierry passaram por momentos de tensão na última segunda-feira (12), quando a porta traseira da aeronave em que estavam se abriu durante um voo em São Luís, no Maranhão. Apesar do susto, os músicos destacaram que estão bem e que o incidente não afetará suas próximas apresentações.