Sertanejo Daniel homenageia o parceiro João Paulo no palco da Arena Hall

O cantor Daniel diz dedicar tudo o que faz a João Paulo. Dupla chamou a atenção nos anos 1990, com sucessos como "Estou apaixonado" (foto: Fábio Nunes/divulgação)

Celebrar quatro décadas de uma carreira de sucesso não é para qualquer um. Com esse propósito, o cantor Daniel traz seu novo show à Arena Hall, em Belo Horizonte, neste sábado (13/5). Junto ao público que o acompanhou – e esgotou os ingressos para esta noite –, o sertanejo comemora seus 40 anos de estrada e faz homenagem ao companheiro João Paulo, morto em acidente de carro, em 1997.





Fenômeno noventista







“A energia dele está sempre presente, é impressionante. Às vezes, estou cantando e parece que ouço a segunda voz no meu ouvido”, revela.

Daniel destaca a potência que a música traz à vida das pessoas. “É um presente trazer à tona esse repertório, que conseguiu passar por muitas gerações e chegar até aqui. Quando a música é forte, tem a ver com as pessoas e vai ao encontro de sentimentos, ela acaba se eternizando. Considero o nosso repertório vitorioso, porque, entra ano e passa ano, as músicas continuam tocando nas emissoras e plataformas digitais”, afirma.





O repertório está disponível gratuitamente no canal oficial de Daniel no YouTube, fruto do DVD gravado com participações de Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Michel Teló, Henrique & Juliano e Fernando & Sorocaba, entre outros.









A apresentação de Daniel, que ocorreu em dezembro de 2022, em São Paulo, contou com o a participação de seu pai, Zé Camillo, e de sua filha, Jéssica dos Reis. “Estou apaixonado”, “Te cuida coração” e “Cuida de mim”, entre outros hits, fizeram parte do show.





Daniel vinha programando a reunião com os amigos desde antes da crise sanitária. “Não tivemos oportunidade antes da pandemia, e (o show) acabou vindo numa data muito especial, que são esses 40 anos. É muito gostoso saber que aquele tempo áureo na década de 1990 para João Paulo & Daniel deu muito certo e marcou para muitas pessoas, muitos artistas”.

Daniel conta ao 'Estado de Minas' que o pai, José Sebastião Camillo, atualmente com 84 anos, foi o grande apoio para continuar a carreira quando João Paulo morreu. “Ele começou a me acompanhar mais nos shows. Eu sempre o chamava para cantar, ainda chamo quando temos a oportunidade”, ressalta.





Ao lembrar João Paulo, o cantor cita a fase da dupla de 1994 a 1997. “Vimos a mudança absurda de público e repertório, as pessoas começarem a cantar de verdade com a gente nos shows”, comenta.

“A dupla tinha as suas diferenças, porque cada um tem o seu jeito de ser e nós éramos muito diferentes. Acredito até que por esse motivo a gente dava muito certo. Era pura brincadeira, um tirando barato na cara do outro.” Daniel afirma que Minas sempre apoiou a dupla.





Depois de BH, o sertanejo vai se apresentar em Uberaba, em 8 de julho, e em Pouso Alegre, em 11 de outubro. “Queria agradecer imensamente ao povo mineiro, a BH, por nos receber mais uma vez. Estou muito feliz de poder retornar depois de tanta coisa que a gente viveu. Voltar a esta terra é muito prazeroso”, conclui.

A parceria com João Paulo, formada na década de 1980, se tornou fenômeno nos anos 1990, vendendo 5 milhões de discos. “Poder homenagear o eterno parceiro é um presente. Depois que infelizmente ele partiu nessa viagem sem volta, dedico tudo o que faço, que está dentro da minha carreira e das minhas possibilidades, a ele. Afinal de contas, a gente começou essa história juntos”, ressalta Daniel.