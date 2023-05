Quilombo do Samba comemora o Dia das Mães no Hipercentro de Beagá

Grupo Samba da Meia Noite se apresenta neste domingo (14/5), embaixo do Viaduto Santa Tereza (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



O 1º Circuito Quilombo do Samba, evento gratuito que celebra a liberdade, as matriarcas e o samba, será realizado neste domingo (14/5) para comemorar o Dia das Mães, nas imediações do Viaduto Santa Tereza. O 1º Circuito Quilombo do Samba, evento gratuito que celebra a liberdade, as matriarcas e o samba, será realizado neste domingo (14/5) para comemorar o Dia das Mães, nas imediações do Viaduto Santa Tereza.





"Samba é possibilidade de empregabilidade e distribuição de renda, movimenta a economia local e fortalece a identidade cultural da capital mineira, protegendo, preservando e promovendo a cultura afro-brasileira”, declara Fatini Forbeck, da Aquilombar.

A celebração tem início no Sula, a partir das 10h, com discotecagem da Dj Bebela. Na sequência, apresenta-se o grupo Simplicidade do Samba. No espaço também haverá a tradicional feira Aquilombar, que acontece até as 15h.

Já na cervejaria 2black beer se apresenta o grupo Os Banjos e, na discotecagem, DJ Camis. Às 19h, debaixo do Viaduto Santa Tereza, o tradicional Samba da Meia Noite encerra as atividades do circuito. A programação é gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos. Informações e programação completa: https://www.instagram.com/quilombodosamba/.