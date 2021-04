Veja vídeo: pedreiros cantam música da banda Queen e viralizam

Vídeo foi gravado por quatro pedreiros durante o trabalho (foto: Reprodução/Instagram)

O guitarrista Brian May, da banda de rock britânica Queen, publicou em seu perfil no Instagram, nessa quarta-feira (7/4), um vídeo onde quatro pedreiros brasileiros interpretam a famosa música do grupo “We Will Rock You”.

No vídeo, não faltou criatividade e gingado durante a perfomance. A introdução da música, originalmente ao som da bateria, foi tocada com uma pá de obra.





“Brazilians at work! Gotta love ‘em!!! Thanks guys!”, escreveu Brian May na legenda. A frase significa: “Brasileiros no trabalho! Tenho que adorá-los!!! Obrigado pessoal!”.





A publicação já tem mais de 400 mil visualizações e 82 mil curtidas.





Veja o vídeo:

Veja vídeo: pedreiros cantam música da banda Queen e viralizamhttps://t.co/eyifSCdWaw pic.twitter.com/8DCfOF7UP4 %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 9, 2021

