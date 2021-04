Uai, Indica Essa #26: top 10 lançamentos musicais de março

O Uai, Indica Essa deste mês traz os lançamentos musicais de março para atualizar a sua playlist. Em março, tivemos Justin Bieber, Demi Lovato, Lil Nas X, Taylor Swift e Lana Del Rey nos destaques internacionais. No Brasil, Malu e Lucas Beat trouxeram de volta a música "Disco Arranhado". Ainda teve Jão, Carol Biazin e Glória Groove, Flay e Rosa Neon. Confira os hits. deste mês traz osmusicais de março para atualizar a sua playlist. Em, tivemos Justin Bieber, Demi Lovato, Lil Nas X, Taylor Swift e Lana Del Rey nos destaques internacionais. No Brasil, Malu e Lucas Beat trouxeram de volta a música "Disco Arranhado". Ainda teve Jão, Carol Biazin e Glória Groove, Flay e Rosa Neon. Confira os hits.

Justin Bieber

O Justin de "Baby" cresceu e tem muito a mostrar de sua evolução na carreira. Ele lançou em março seu oitavo álbum, o "Justice".

E já voltou com tudo! A música "Peaches" foi uma das que mais fizeram sucesso e estreou em primeiro lugar do Hot 100 da Billboard, a parada musical que avalia o desempenho de popularidade.





Malu feat. Lucas Beat

Por falar em popularidade, tem música que não envelhece e volta com tudo, mesmo que de um jeito diferente. "Disco arranhado", de César Menotti e Fabiano, lançada em 2017, voltou agora em março na voz de Malu no remix com Lucas Beat. Essa é daquelas músicas que quando a pandemia acabar não vai poder faltar no rolê.

Demi Lovato

Dancing with the devil". A música faz referência à overdose que ela teve em 2018. Demi também lançou um documentário explicando toda história, se você quiser assistir está tudo disponível no Temos também em março Demi Lovato com "". A música faz referência à overdose que ela teve em 2018. Demi também lançou um documentário explicando toda história, se você quiser assistir está tudo disponível no canal oficial dela no Youtube . Depois de assistir os episódios e também o videoclipe, vou mandar a conta da minha psicóloga lá para a casa dela.

Lil Nas X

E se a Demi estava dançando com o diabo, o Lil Nas X fez logo um lap dance no colo dele! o cantor lançou a música "Montero (Call me by your name)", depois de ter dado um spoiler para os fãs. Esse trecho que ele divulgou antes já tinha sido reproduzido mais de 18 milhões de vezes - sente o poder! Agora com a música completa liberada, ele chegou em primeiro lugar da Billboard e desbancou o pódio do Justin.

Taylor Swift

Gente, eu quero saber como está a quarentena de vocês? Porque a da Taylor Swift tem sido muito proveitosa. A mulher lançou dois álbuns em 2020 e agora veio com música nova! "You all over me" é uma música que ela guardou na gaveta por muito tempo e resolveu dar este presentinho para os fãs. A propósito, os swifties podem esperar porque ela vai lançar mais coisas em breve.

Lana Del Rey

Março foi o mês de fazer a limpa na gaveta e liberar música nova. Lana Del Rey resolveu nos agraciar com o álbum "Chemtrails over the country club", que estava guardado por um tempo sem data oficial de lançamento. Mas, aqui está, aprecie sem moderação.

Jão

E se tem rainha do sofrimento lá na gringa, aqui no Brasil a gente tem o nosso reizinho Jão. Ele lançou a música com o videoclipe de "Amor pirata", que fala sobre se apaixonar por alguém de forma inusitada. Jão também brinca na letra sobre amores efêmeros de balada. Saudade, né minha filha?



Carol Biazin feat. Glória Groove

Nessa mesma vibe, Carol Biazin veio em março com uma parceria que eu amo: Gloria Groove. Em "Rolê", as duas cantam sobre a superação de um relacionamento tóxico e como o mundo dá voltas. Aliás, ele não gira, capota. Essa música é um dos últimos preparativos de Carol para o álbum “Beijo de Judas”. Vem que eu tô preparada.

Flay

Osmar, a Flay te ama, mas desse jeito não dá. A ex-participante do Big Brother Brasil está investindo pesado na carreira musical e lançou a música "Osmar" com videoclipe. E o influenciador digital Carlinhos Maia entrou na brincadeira para encarnar o personagem na história de Flay.

Rosa Neon

Para encerrar, temos a despedida da banda Rosa Neon. Baka, Marcelo Tofani e Marina Sena anunciaram o fim do ciclo da melhor forma: dançando. O clipe de "A gente é demais" foi o último do rosinha e vai deixar saudade.





Curtiram as indicações deste mês? Conte pra gente qual lançamento você mais gostou. Mês que vem eu volto.