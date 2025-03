Ibirité: crianças ficam sem aula nesta segunda (24/3) devido às chuvas

O entorno do Centro de Educação Infantil Maria do Carmo dos Santos, no Bairro Parque Elizabeth, em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficou alagado durante dois dias consecutivos (23 e 24 de março). Além da inundação, o acúmulo de terra impediu o acesso à escola, e, por questões de segurança, as aulas foram suspensas. A Defesa Civil da cidade informou que a programação normal será retomada amanhã, terça-feira (25/3).

Ainda segundo a Defesa Civil, o alagamento ocorreu devido ao alto índice de chuvas dos últimos dias. Uma enxurrada arrastou detritos de solo e fragmentos de construção civil, originados de um deslizamento de terra na Rua Bela Vista, no mesmo bairro.

Os resíduos foram "depositados na drenagem urbana", em frente à unidade escolar, causando obstrução e gerando um ponto de alagamento.

A Defesa Civil informou que foram realizados trabalhos de limpeza da drenagem e da via de trânsito. Quando questionados sobre as providências caso chova ainda mais, a equipe afirmou que está sendo feito um monitoramento contínuo da área afetada.

Além disso, a equipe solicitou à Secretaria de Obras e Urbanismo um plano de ação para a recuperação da drenagem pluvial e a contenção da encosta.

Não é a primeira vez que a escola fica fechada. Na terça-feira da semana passada (18/3), as aulas também foram suspensas pelo mesmo motivo. Além do Centro de Educação, a Escola Cristiano Pacífico também foi afetada pelas chuvas nesse dia.

O Secretário Municipal de Governo e Comunicação Social, Fábio Gomes Guimarães, afirmou que problemas no telhado da instituição causaram a entrada de água em algumas salas, prejudicando 300 alunos. A programação normal da Escola Cristiano Pacífico foi retomada no dia seguinte (19/3).

