BH: obra no metrô aumenta intervalo entre as viagens a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (17/2), o intervalo entre as viagens do metrô de Belo Horizonte será de nove minutos nos horários de pico, em vez dos 7,5 minutos habituais. A mudança ocorrerá até a próxima sexta-feira (21/2) devido às obras na Linha 1.

De acordo com o Metrô BH, será realizada uma intervenção na via permanente em um trecho de 600 metros antes da Estação Eldorado. Nos demais horários, o intervalo entre os trens permanecerá de 15 minutos.

Colaboradores de atendimento e segurança estarão presentes nas estações para orientar os passageiros. Além disso, haverá comunicação digital e sonora para informar os usuários sobre a alteração.







O funcionamento das bilheterias e das estações segue normalmente, das 5h15 às 23h. Em dias úteis, o intervalo habitual entre as viagens é de 7,5 minutos nos horários de pico — das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h — e de 15 minutos nos demais períodos.





Aos sábados, os trens circulam a cada 7,5 minutos das 6h às 8h30 e a cada 15 minutos no restante do dia. Já aos domingos e feriados, o intervalo entre as viagens é de 15 minutos durante todo o dia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice