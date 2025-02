João Fonseca sobe 31 posições no ranking ATP e é o número 68 do mundo

O brasileiro João Fonseca, que conquistou no domingo em Buenos Aires seu primeiro título ATP, subiu 31 posições no ranking mundial e agora ocupa 68º lugar da classificação.

No torneio disputado na capital argentina, Fonseca resistiu à pressão da torcida local para derrotar quatro tenistas locais, além do sérvio Laslo Djere nas semifinais. Na final, ele superou Francisco Cerúndolo.

Depois de conquistar o torneio de Buenos Aires, o carioca de 18 anos disputa esta semana o ATP 500 do Rio de Janeiro, que tem como principal cabeça de chave o alemão Alexander Zverev, número 2 do ranking mundial.

A liderança do ranking permanece com o italiano Jannik Sinner, que não disputará nenhum torneio até 4 de maio, depois que alcançou um acordo, anunciado no sábado, com a Agência Mundial Antidoping (Wada), que havia solicitado suspensão de um a dois anos depois que o italiano testou positivo para clostebol, uma substância proibida.

Sinner perderá os torneios Masters 1000 de Indian Wells e Miami em março, além de Monte Carlo e Madri em abril, mas nenhum Grand Slam. Com 2.000 pontos de vantagem sobre Zverev e mais de 4.000 sobre com Carlos Alcaraz (3º), ele provavelmente conservará a liderança, apesar da suspensão.

-- Classificação da ATP em 17 de fevereiro de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.330 pts

2. Alexander Zverev (ALE) 8.135

3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.410

4. Taylor Fritz (EUA) 4.900

5. Casper Ruud (NOR) 4.480

6. Daniil Medvedev (RUS) 3.930 (+2)

7. Novak Djokovic (SRV) 3.900

8. Alex De Minaur (AUS) 3.735 (-2)

9. Tommy Paul (EUA) 3.280

10. Andrey Rublev (RUS) 3.220

11. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.095

12. Holger Rune (DIN) 2.970

13. Ben Shelton (EUA) 2.930 (+1)

14. Ugo Humbert (FRA) 2.865 (+3)

15. Grigor Dimitrov (BUL) 2.745 (-2)

16. Jack Draper (GBR) 2.680 (-1)

17. Lorenzo Musetti (ITA) 2.650 (-1)

18. Frances Tiafoe (EUA) 2.485

19. Arthur Fils (FRA) 2.355

20. Hubert Hurkacz (POL) 2.265

...

68. Joao Fonseca (BRA) 850 (+31)

75. Thiago Seyboth Wild (BRA) 757 (+2)

99. Thiago Monteiro (BRA) 590 (+1)

