Foliões disputam alimentos com pessoas em situação de rua

Há quatro anos, integrantes do projeto Prato Solidário distribuem, todos os domingos, refeições, kits de higiene, cobertores e roupas para pessoas em situação de rua na Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, próximo ao Centro de Referência da Juventude (CRJ). Porém, pela primeira vez, neste domingo (9/2), a equipe precisou mudar o ponto de distribuição devido ao ensaio de baterias de carnaval e à presença de ritmistas que começaram a pegar comida de graça.

Uma das responsáveis pelo projeto, Maria Aparecida Drumond, conta que a equipe está há quatro anos no mesmo local, mas, na época da folia, grupos carnavalescos também ensaiam na praça. "Ficamos muito próximos deles. Além do barulho, as pessoas acabam entrando na fila e se misturando aos cidadãos em situação de rua. Elas pegam o alimento, que é exclusivo para aqueles em situação de vulnerabilidade", relata. A solução para minimizar o problema foi mudar para o outro lado da Praça da Estação.

Segundo Cida, como é conhecida, o uso de materiais descartáveis, como copos e pratos, também aumentou. "Estamos gastando muito material descartável. Normalmente, eram em torno de 400 ou 450 unidades, número de pessoas que atendíamos, mas agora estamos chegando a 600 copos e pratos", afirma.

Ela explica que a instituição não recebe ajuda ou apoio financeiro e que o projeto sobrevive por meio de doações. "Temos um folder informando que o público-alvo são indivíduos em situação de vulnerabilidade, mas ele é pequeno, acho que as pessoas não percebem. Não é culpa de quem, às vezes, está com fome e pensa que não há problema. Mas quase não recebemos ajuda, é pesado e difícil. Precisamos nos virar com as doações de quem colabora", alega.

Maria Aparecida ressalta que a queixa não é uma denúncia contra ninguém, mas um apelo à conscientização dos foliões e de outros grupos, como fiéis de igrejas próximas, que também frequentam o projeto. "Não negamos um prato de comida, mas o número de pessoas em situação de rua aumenta a cada dia, e, sem ajuda, fica complicado", reitera.

O Prato Solidário aceita doações de alimentos não perecíveis, vestimentas, materiais descartáveis ou qualquer valor pelo Pix: bhpratosolidario@gmail.com ou (31) 99686-2299. "Para quem quiser nos conhecer, estamos todos os domingos na Praça da Estação, a partir das 11h", conclui Maria Aparecida.