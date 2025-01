Rodovia mineira será interditada para manutenção de ponte

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) informou que, a partir desta quarta-feira (29/1), vai interditar a MG-214, no km 85,3, trecho que liga Itamarandiba a Senador Modestino Gonçalves, no Vale do Jequitinhonha.





O bloqueio tem o objetivo de fazer serviços de manutenção da ponte sobre o rio Itanguá. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos na próxima semana, segundo o DER-MG.





O tráfego de veículos ficará interditado nos dois sentidos da rodovia a partir das 7h. Haverá sinalização no local para a orientação dos motoristas. O DER-MG recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao transitarem pelo local.

Para quem estiver em Itamarandiba, a rota alternativa é pela MGC-451, até o entroncamento com a MGC-367, e seguir sentido Diamantina. Depois, acessar a MG-214, em direção a São Gonçalo do Rio Preto.