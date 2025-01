Em cidades atingidas por chuvas, contas de água e luz podem ser parceladas

Moradores de municípios mineiros em situação de emergência ou de calamidade, em função das fortes chuvas registradas neste mês, terão condições especiais para pagar as contas de água e de luz. Clientes da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) poderão parcelar as faturas em até 36 vezes.



Tais medidas foram anunciadas pelo Governo de Minas Gerais para apoiar as cidades em situação de calamidade em função das fortes chuvas.

"Estamos dando sequência às ações emergenciais e determinadas para garantir condições justas para as pessoas se restabelecerem. Lembro também que as equipes continuam mobilizadas para prestar apoio local e ajuda humanitária para as famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas", afirmou o governador Romeu Zema (Novo).

Solicitação na Copasa

Os clientes podem fazer diretamente a solicitação no site da Copasa, por meio de webchat, ou via WhatsApp, pelo número (31) 99770 7000: nesse caso, o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados (excetos e nacionais), das 8h às 12h. Se preferir, o cliente também pode procurar atendimento nas agências presenciais.



Solicitação na Cemig

A Cemig disponibilizou as condições especiais de parcelamento (36 vezes) para usuários residenciais e comerciais atendidos em baixa tensão (até 220 volts). Mais informações estão disponíveis no site da empresa.



