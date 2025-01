Tragédia: morre motorista que se envolveu em acidente com carreta na BR-116

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Sobe para quatro o número de mortes do acidente que matou mãe, avó e uma criança de um ano e dois meses em acidente na BR-116, na altura do quilômetro 385, em Mathias Lobato, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, nesse domingo (26). O condutor do veículo Volkswagen Fox, de parentesco ainda não confirmado, também morreu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu mais um veículo de passeio e uma carreta. Outras sete pessoas ficaram feridas, sendo um menino de nove anos que estava no carro Fox, sobrinho e neto das mulheres que morreram. Dois feridos estavam no caminhão e outras quatro estavam no Chevrolet Prisma.

As vítimas feridas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e por uma ambulância do município para unidade hospitalar da cidade.