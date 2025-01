MG: motorista perde controle do carro, capota e fica gravemente ferido

Um homem, de 48 anos, ficou gravemente ferido ao perder o controle do carro e capotar. O acidente aconteceu na MG-428, na altura da cidade de Sacramento, no Alto Paranaíba, na noite desse sábado (25/01).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe se deslocava para o local do acidente, próximo ao Km 91, onde foi parada por um veículo transportando a vítima. O motorista tinha escoriações pelo corpo, uma lesão grave no tórax e traumatismo craniano, com sangramento. Apesar das lesões, segundo os bombeiros, ele estava consciente e orientado.





A vítima foi imobilizada, os sinais vitais monitorados e o sangramento, controlado. Depois dos primeiros procedimentos, o motorista foi encaminhado para a Santa Casa de Sacramento, onde recebeu os cuidados da equipe médica de plantão.





Perda de controle e capotamento





O irmão da vítima informou aos bombeiros que o acidente aconteceu quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu de pista e capotou.

Uma outra equipe de militares foi até o local vistoriar a área para identificar possíveis riscos, como vazamentos de combustível, além de providenciar uma sinalização da rodovia para evitar outros acidentes.