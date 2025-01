O Corpo de Bombeiros de Montes Claros, na região Norte de Minas Gerais, resgatou, um tucano que estava preso em uma linha de pipa no topo de uma palmeira de aproximadamente 10 metros de altura.





O fato ocorreu em uma chácara, no Bairro São Geraldo II, no final da tarde dessa quarta-feira (2/1). Segundo o solicitante, o animal estava preso desde a manhã de ontem.





Para fazer o salvamento, os bombeiros utilizaram uma escada e equipamentos para cortar a linha de pipa, conseguindo retirar o animal em segurança.





Após o resgate, os bombeiros comprovaram que o tucano estava bastante debilitado e apresentava vários ferimentos, provavelmente por ter se debatido para tentar escapar da linha.





Os bombeiros queriam levar o animal para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), para atendimento especializado, no entanto, o local já havia encerrado as atividades no dia. Com isso o tucano foi levado, provisoriamente, para a base do Corpo de Bombeiros.





Na manhã desta sexta-feira, a ave foi levada para o Cetas, onde passou por avaliação veterinária para receber o tratamento adequado, se reabilitar e ser devolvido à natureza com segurança.