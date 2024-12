A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de Minas Gerais (CPRv), informou que 12 rodovias estão parcialmente interditadas em Minas Gerais e duas totalmente bloqueadas.

Entre elas, a MG-430, em Igaratinga, no Centro-Oeste de Minas, teve o tráfego interrompido no KM 10 devido a queda de ponte sob o Rio São João.

Mais cedo, a Polícia Militar Rodoviária notificou outro ponto crítico. Parte da BR-381, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, teve o tráfego interrompido no KM 258 devido à queda de uma árvore.

Já a MG-452 tem o bloqueio parcial em três pontos: nos quilômetros 12, na altura do município de Paiva, e nos quilômetros 15 e 23, próximo a Oliveira Fortes, na Zona da Mata. Nos locais, o motivo das interdições é erosão devido às fortes chuvas.

Veja todos os trechos bloqueados no estado

Interdições totais:

BR-381 | KM 258 | Ipatinga | Motivo: queda de árvore.

MG-430 | KM 10 | Igaratinga | Motivo: queda da ponte sobre o Rio São João.

Interdições parciais:

MG-170 | KM 24,8 | Lagoa da Prata | Motivo: ponte provisória que suporta apenas um veículo por vez.

MG-164 | KM 233 | Água Rasa/Itapecerica | Motivo: erosão ocupando o acostamento e parte da via.

MG-129 | KM 179 | Conselheiro Lafaiete | Motivo: afundamento do asfalto devido a queda de barranco.

MCG-482 | KM 220 | Piranga | Motivo: queda parcial de pista, sentido crescente, com trânsito fluindo em meia pista.

MG-132 | KM 61 | Alto Rio Doce | Motivo: deslizamento de terra. No local, há risco de progressão de erosão, devido à rodovia ser margeada por rio.

AMG-420 | KM 21 | Senhora dos Remédios | Motivo: queda parcial de pista de rolamento

MGC-265 | KM 90 | Tocantins/Ubá | Motivo: queda de barreira

MG-135 | KM 9 | Ponte do Cosme/Barbacena | Motivo: afundamento na pista, com alto risco do asfalto continuar a ceder.

MG-452 | KM 12 | Paiva | Motivo: erosões avançando em virtude das chuvas.

MG-452 | KM 15 | Oliveira Fortes | Motivo: erosões avançando em virtude das chuvas.

MG-452 | KM 23 | Oliveira Fortes | Motivo: erosão e desmoronamento de pista.

BR-262 | KM 43 | Manhuaçu | Motivo: queda de barreira.

BR 262 | KM 8 | Martins Soares | Motivo: queda de barreira e pedras.

BR 135 | KM 628 | Curvelo | Motivo: erosão iniciada na faixa de domínio.



