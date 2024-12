Quatro regionais de Belo Horizonte ultrapassam a média histórica de chuva para dezembro, conforme balanço da Defesa Civil Municipal. Outras cinco regionais se aproximam da mesma marca. Na região Nordeste, uma das localidades que ultrapassaram a média histórica, uma casa desabou nesta quarta-feira (25/12), o que deixou quatro pessoas feridas.





As regionais Barreiro, Leste, Nordeste e Oeste, registram volume de chuva acima de 339,1 mm, ultrapassando o esperado para o mês de dezembro. Até o momento, com 356,4 mm, a regional Oeste é a localidade com maior volume de chuva, de acordo com a Defesa Civil. Em apenas 4h na madrugada desta quinta-feira (26/12), quatro regionais de BH registraram cerca de 4% do volume esperado para o mês de dezembro.





A previsão, segundo a Defesa Civil, é que as chuvas continuem, pelo menos, até às 8h desta sexta-feira (27/12). O órgão alerta para possibilidade de pancadas de chuva de 20 a 40 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.





Em todo o estado de Minas Gerais, as chuvas intensas também causam estragos e já deixaram seis pessoas mortas nos municípios de Uberlândia, Ipanema, Maripá de Minas e Coronel Pacheco. O período chuvoso também já registra 148 desabrigados e 992 desalojados, conforme levantamento da Defesa Civil Estadual.





A previsão é que o volume de chuva continue intenso nas próximas horas, já que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alerta para chuvas intensas (20mm/h a 30 mm/h) em todas as regiões de Minas Gerais.





Confira o acumulado de chuvas em dezembro

Barreiro: 354,8 (104,6%)

Centro Sul: 334,4 (98,6%)

Leste: 343,4 (101,3%)

Nordeste: 339,8 (100,2%)

Noroeste: 325,4 (96%)

Norte: 331,8 (97,8%)

Oeste: 356,4 (105,1%)

Pampulha: 319,4 (94,3%)

Venda Nova: 328 (96,7%)





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológica)