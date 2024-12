Um balanço divulgado pela Defesa Civil de Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (23/12) mostra que, até o fim do mês, o volume de chuvas deverá ficar acima da média para dezembro, que, na capital mineira, é de 339,1 mm.

Em três das nove regionais da cidade, as precipitações já acumulam volumes superiores a 92% do esperado para os últimos 31 dias do ano. Veja os registros pluviométricos atualizados das estações meteorológicas de Belo Horizonte:





Regional Volume de chuva acumulado Barreiro 291,9 mm (86,1%) Centro Sul 295,3 mm (87,1%) Leste 314,2 mm (92,7%) Nordeste 321 mm (94,7%) Noroeste 298,8 mm (88,1%) Norte 303,2 mm (89,4%) Oeste 319,2 mm (94,1%) Pampulha 289,4 mm (85,3%) Venda Nova 291,4 mm (85,9%)

Vale lembrar que faltam apenas 8 dias para o fim de dezembro, e a Defesa Civil já emitiu um alerta de que fortes chuvas continuarão atingindo o município até a manhã de Natal, na próxima quarta-feira (25/12).

Entre as 15h30 e as 19h30 desta segunda-feira, ocorreram precipitações em todas as regionais de Belo Horizonte. As duas que registraram os maiores volumes pluviométricos foram a Pampulha, com 46,4 mm (13,7% do total esperado para o mês), e a Leste, com 43,6 mm (12,9%).

Alerta da Defesa Civil

O alerta emitido pela Defesa Civil do município vale até o fim desta segunda-feira. O órgão recomenda que a população tenha atenção ao grau de saturação do solo, aos sinais construtivos e aos cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de postes ou árvores, paredes e muros estufados e estalos podem indicar a iminência de um deslizamento.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

