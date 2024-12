Igreja da Boa Viagem, na Rua Sergipe, 175, no Centro de BH, é oficialmente o Marco Zero da capital

As datas comemorativas de fim de ano deixam os belorizontinos ansiosos por dias de descanso. Sempre atentos aos dias de folga, os moradores da capital podem se perguntar: "Por que o dia 12 de dezembro, aniversário da cidade, não é feriado?". A justificativa é a existência de outro feriado municipal, o Dia de Nossa Senhora da Conceição, celebrado em 8 de dezembro.

Ao contrário do que muitos pensam, Nossa Senhora da Conceição, celebrada no último domingo (8/12), não é a padroeira da cidade. Na verdade, o feriado é fruto de uma tradição. O site da Arquidiocese de Belo Horizonte explica: "A explicação nasce com os primeiros moradores da cidade". No passado, quando a capital ainda era o distrito Curral Del Rei, era comum que a festa da santa padroeira do município de Sabará, na região metropolitana, fosse comemorada também em Belo Horizonte. Por conta dessa tradição, desde 1967, o dia 8 de dezembro é considerado feriado municipal.

Dessa maneira, para que dois feriados não ficassem tão próximos e a tradição fosse preservada, o aniversário da cidade permaneceu como dia útil. Vale lembrar que, além de Belo Horizonte e Sabará, outros 210 municípios mineiros celebram o Dia de Nossa Senhora da Conceição, oficialmente instituído pelo Papa Pio IX em 1854.





Quem é a padroeira de BH?





A padroeira de Belo Horizonte é Nossa Senhora da Boa Viagem, e o dia 15 de agosto é feriado municipal em sua homenagem.

A justificativa dessa história remonta a mais de 300 anos, quando um português, estabelecido na região onde hoje se encontra Belo Horizonte, trouxe uma pequena imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, que o acompanhou na travessia do Oceano Atlântico.

Para homenageá-la e proteger a imagem, esse homem construiu uma capela para abrigá-la. Por estar na rota dos tropeiros que atravessavam a região transportando riquezas do interior do país, a igrejinha recebeu o nome de Nossa Senhora da Boa Viagem, tornando-se também conhecida como a padroeira dos viajantes.

A capela deu origem ao povoado Arraial Curral Del Rey, que antecedeu a construção de Belo Horizonte. Devido ao grande número de pessoas que frequentavam o local, foi necessária a construção de um novo templo no lugar da capela, onde hoje se encontra a Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, a primeira catedral da arquidiocese de BH.

Assim, como homenagem à importância para a origem e história de Belo Horizonte, a celebração da Assunção de Nossa Senhora tornou-se feriado na cidade em 1967.





127 ANOS





Em 2024, a capital completa 127 anos. Apesar de não ser feriado, o Governo de Minas informou nesta quarta-feira (11/12), véspera do aniversário da cidade, a programação do “Aniversário de BH - Natal da Mineiridade”, com atrações das 10h às 20h.

Com destaque para a inauguração da iluminação monumental permanente do Palácio da Liberdade e um show de drones, a cerimônia está marcada para as 19h. Segundo o órgão, o evento é um presente do Ministério Público de Minas Gerais para a capital.

Na sequência, às 19h30, acontece a apresentação da Cantata de Natal Copasa, com a Orquestra Jovem das Gerais, em frente às escadarias do Palácio da Liberdade. O evento será encerrado às 20h com um show de drones, patrocinado pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A programação completa está disponível aqui.

